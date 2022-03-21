瘦子E.SO為何能爆紅？「不只有帥」粉絲大讚這1點：狂吸妹子

▲瘦子。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

饒舌歌手瘦子E.SO擁有許多粉絲，就有網友好奇，為什麼大家都覺得瘦子很帥呢？只有他覺得普通嗎？貼文引發討論，底下一票粉絲點出瘦子吸引自己的地方，直呼「真的帥到炸掉好嗎？」

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「只有我覺得瘦子E.SO長得很普通嗎」為題發文，提到他日前看到一群迷妹追著瘦子跑，拿出手機瘋狂拍照，但他單看外表，卻覺得瘦子很普通，到底帥在哪？

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貼文曝光後，底下一票網友認為，瘦子最吸引人的地方就是有才華，「他的才華會加成啊」、「畢竟人家有才華」、「外型乾淨吧，加上有才華、唱饒舌又是比較吸引妹子」、「他是走才華名氣帥，或者說型男路線，跟偶像顏值那種不一樣」、「才華加成」。

▲不少網友大讚瘦子有才華。（圖／記者翁子涵攝）

除此之外，也有不少網友大讚，「他的身高，整體比例滿加分」、「他還是衣架子」、「單看是帥哥啊」、「對，只有你，可以看看他的訪談」、「整體很帥」、「瘦就贏一半」、「我覺得算帥」、「有個性的帥」、「型男、乾淨」。

據了解，瘦子因為高帥有型，被外界封為「行走的費洛蒙」，除了擁有大票女粉外，也被女星大讚帥。先前本站曾報導《獨／白靈親挑「台灣小鮮肉」最愛他！ 連讚兩次：好帥啊可以高潮》，好萊塢華裔女星白靈參加完金馬獎後，一眼相中瘦子，連讚瘦子兩次「他好帥啊」、「好有個性」。