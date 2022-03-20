最硬教召14天生活曝「比新訓輕鬆」！他讚伙食超好：吃外送便當

▲ 史上最硬教召實施打靶訓練。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

首批新制教召的後備軍人經過號爭「最硬14天」的教召後，於18日下午結束，有網友分享14天在蘆竹教召的生活，伙食吃得非常豐盛，除了有固定三餐之外還有宵夜，而且每一餐都有蛋，裝備則是用現役用的全新裝備，每天都是按表操課過得很充實，中午和晚上約有1小時可使用手機，貼文一出引起討論。

原PO在PTT發文，一開就附上自己的「解召證明書」，在進部隊之前，軍中就打了4次電話通知，詢問衣服尺寸、職業、基本資料核對等。召員的年紀大多是8年級生，主要是服役4個月的二兵，少數有當一年的一兵，而他待的部隊是重點連，專門給媒體記者拍攝，「我們這連沒有刺青8+9，不知是不是有篩選過」。

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伙食的部分，他透露「不得不說非常好，每天吃非常飽」，早餐是油飯/飯糰/粽子+麵包+茶葉蛋或水煮蛋；午餐有時是伙房兵召員野炊做便當，有時是叫外送便當店或是戰備口糧；晚餐則固定叫便當店，「雞排/排骨/雞腿便當每天菜色輪流吃，大約外面100塊便當的等級」，午晚餐會有運動飲料、水果，宵夜夜點固定麵包或蛋糕加薑茶，水都是喝寶特瓶瓶裝水。





▲206教召部隊12日向外界展示國軍戰備口糧。（圖／記者黃軍瑋攝）

他指出，洗澡的時間雖然每人只有10分鐘，但是不會有人特別管，「在駐紮旁邊有搭野戰沐浴站給每個人洗」；手機使用時間是中午12時以及晚上6時，使用時間約1小時。訓練內容則跟國防部公布的差不多，有增加一些新課程但沒有新訓這麼累，行軍第一天5公里，第二天7公里，第三天10公里，「課程真的很精實，每天都按表操課，晚上睡覺一堆人累到打呼」。

他認為，此次教召是有需要的，「畢竟增加國防後備戰力是必須的，我這次有比較懂槍械原理，以前新訓都在隨便教」，不過14天有點太長了，有些公司會照付薪水，但也聽到不少人因為教召被老闆解雇。而教召的薪水，士兵一天1050元加車馬費。

貼文一出，掀起網友討論，「我也好想被教召，因為回去身體會變健康，在外面根本沒辦法準時睡」、「被教召到的人直接離開工作崗位14天，到底誰要幫忙扛責任」、「14天的薪水比之前每月月俸6000還多」、「不知道後面幾批是不是也比照辦理」、「被解僱應該要請勞工局出來處理啦」。