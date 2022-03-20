　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最硬教召14天生活曝「比新訓輕鬆」！他讚伙食超好：吃外送便當

▲ 史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召。（圖／記者李毓康攝）

▲ 史上最硬教召實施打靶訓練。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

首批新制教召的後備軍人經過號爭「最硬14天」的教召後，於18日下午結束，有網友分享14天在蘆竹教召的生活，伙食吃得非常豐盛，除了有固定三餐之外還有宵夜，而且每一餐都有蛋，裝備則是用現役用的全新裝備，每天都是按表操課過得很充實，中午和晚上約有1小時可使用手機，貼文一出引起討論。

原PO在PTT發文，一開就附上自己的「解召證明書」，在進部隊之前，軍中就打了4次電話通知，詢問衣服尺寸、職業、基本資料核對等。召員的年紀大多是8年級生，主要是服役4個月的二兵，少數有當一年的一兵，而他待的部隊是重點連，專門給媒體記者拍攝，「我們這連沒有刺青8+9，不知是不是有篩選過」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

伙食的部分，他透露「不得不說非常好，每天吃非常飽」，早餐是油飯/飯糰/粽子+麵包+茶葉蛋或水煮蛋；午餐有時是伙房兵召員野炊做便當，有時是叫外送便當店或是戰備口糧；晚餐則固定叫便當店，「雞排/排骨/雞腿便當每天菜色輪流吃，大約外面100塊便當的等級」，午晚餐會有運動飲料、水果，宵夜夜點固定麵包或蛋糕加薑茶，水都是喝寶特瓶瓶裝水。

▲▼206教召部隊，國軍戰備口糧。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲206教召部隊12日向外界展示國軍戰備口糧。（圖／記者黃軍瑋攝）

他指出，洗澡的時間雖然每人只有10分鐘，但是不會有人特別管，「在駐紮旁邊有搭野戰沐浴站給每個人洗」；手機使用時間是中午12時以及晚上6時，使用時間約1小時。訓練內容則跟國防部公布的差不多，有增加一些新課程但沒有新訓這麼累，行軍第一天5公里，第二天7公里，第三天10公里，「課程真的很精實，每天都按表操課，晚上睡覺一堆人累到打呼」。

他認為，此次教召是有需要的，「畢竟增加國防後備戰力是必須的，我這次有比較懂槍械原理，以前新訓都在隨便教」，不過14天有點太長了，有些公司會照付薪水，但也聽到不少人因為教召被老闆解雇。而教召的薪水，士兵一天1050元加車馬費。

貼文一出，掀起網友討論，「我也好想被教召，因為回去身體會變健康，在外面根本沒辦法準時睡」、「被教召到的人直接離開工作崗位14天，到底誰要幫忙扛責任」、「14天的薪水比之前每月月俸6000還多」、「不知道後面幾批是不是也比照辦理」、「被解僱應該要請勞工局出來處理啦」。

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

北市本土+1　男參加嘉義婚宴確診　曾赴家樂福三民店、士林夜市

淡淡酒香！5步驟輕鬆做「啤酒蝦」　最簡單調味吃出鮮甜感

被要求多陪孩子！家長怒嗆「我有付學費」…資深師吐絕望心聲

採檢後症狀緩解但未知結果 　莊人祥：不能趴趴走須健康監測10天

鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝　1圖秒懂一週暴跌9度

不是Omicron！台灣最大敵人是它　醫：香港1個月死5千人

不熟同學炸喜帖！她參加完「卻被刪好友」　網見細節讚：仇算報了

開眼界！正妹董娘推的大師級冰桶可買雙B　銀製魚盤價格更嚇人

最硬教召14天生活曝「比新訓輕鬆」！他讚伙食超好：吃外送便當

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

北市本土+1　男參加嘉義婚宴確診　曾赴家樂福三民店、士林夜市

淡淡酒香！5步驟輕鬆做「啤酒蝦」　最簡單調味吃出鮮甜感

被要求多陪孩子！家長怒嗆「我有付學費」…資深師吐絕望心聲

採檢後症狀緩解但未知結果 　莊人祥：不能趴趴走須健康監測10天

鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝　1圖秒懂一週暴跌9度

不是Omicron！台灣最大敵人是它　醫：香港1個月死5千人

不熟同學炸喜帖！她參加完「卻被刪好友」　網見細節讚：仇算報了

開眼界！正妹董娘推的大師級冰桶可買雙B　銀製魚盤價格更嚇人

最硬教召14天生活曝「比新訓輕鬆」！他讚伙食超好：吃外送便當

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

雷／《華燈》「1謎底」沒解開：到底是什麼

沙士24罐75元！一張照片揭密「洗單暗黑手法」

鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝

不熟同學炸喜帖！她1招反制被讚爆

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

搶博愛座影片瘋傳　老人嗆盲人

小一數學「45空2格變25」家長崩潰

比新訓輕鬆！他曝最硬教召14天生活：伙食超好

花80元喝平價版星冰樂！她驚：幾乎沒差

不是惡作劇　外送員接到「4萬元披薩單」！

館長健身房出事：會員所有損失由我一人承擔

「客自備環保杯」求幫水倒掉　店員轉瓶蓋崩潰

更多熱門

相關新聞

陸軍步兵教召第9天　召員扛迫砲實彈射擊

陸軍步兵教召第9天　召員扛迫砲實彈射擊

陸軍第十軍團步兵第257旅「新制14天教育召集訓練」20日進行到第9天課程，課程內容中訓練召員實施60迫砲、81迫砲及120迫砲訓練彈射擊，透過建制武器的實際操作及運用，使召員熟稔射擊流程，確保戰時有效發揚火力支援前線作戰。

中區50嵐明漲價！店員證實「全品項都漲」

中區50嵐明漲價！店員證實「全品項都漲」

最強台劇是哪部？網點名13年前神作：大突破

最強台劇是哪部？網點名13年前神作：大突破

「加裝吊扇變凶宅」內行傻了：屌打電扇欸

「加裝吊扇變凶宅」內行傻了：屌打電扇欸

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

關鍵字：

教召國軍後備軍人PTT

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面