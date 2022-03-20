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越南考慮降級新冠危險度　可能與流感並列

▲▼ 2021年6月27日，越南河內一名女子接種AZ疫苗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南河內一名女子接種AZ疫苗 。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳家倫河內20日專電

越南「與病毒共存」政策持續推進，官方新推出的COVID-19疫情防控計畫顯示，越南考慮將COVID-19從「特別危險」的A類傳染病降至與流感同級的「危險」B類傳染病。

越通社（VNA）報導，2020年2月，時任越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）宣布將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）認定為A類傳染病；當年4月，又宣布COVID-19為全國大流行病。

報導指出，所謂A類傳染病就是有高傳染力與高死亡率的疾病，例如小兒麻痺症、霍亂、黃熱病、天花、伊波拉。B類傳染病則是會傳播快速並導致死亡的疾病，例如愛滋病、瘧疾、登革熱、流感。

越南政府表示，COVID-19未來可能被視為B類傳染病，將根據疫情研究與評估調整防疫應變措施。

越南17日推出的2022至2023年的COVID-19預防計畫中，要求有關主管機關與機構加強COVID-19防控。對病毒採以「預防、偵測、隔離、分區、消滅」的原則將會持續彈性應用，但確保規模與範圍盡可能縮小，以符合疫情發展。

報導認為，將COVID-19從A類傳染病中除名，將是越南防疫策略的里程碑，以及做為有關主管機關發布新應對政策的前提。

新的防控計畫將自2022實施至2023年，具體目標包括確保COVID-19疫苗覆蓋率，越南將在2022年第一季結束前完成對12至18歲族群施打第2劑疫苗，並對成人施打加強針等。

越南也計劃在2022年9月之前，完成對5至12歲族群的COVID-19疫苗接種。

越南有約9800萬人口，不含校正回歸在內，現在單日新增10多萬人確診已稀鬆平常。截至發稿，全國共有近780萬人染疫、超過4萬1000人染疫病亡。

越南在去年4月下旬之前全國確診數低於3000例，一度被喻為「防疫模範生」，但在變種病毒肆虐下，當年11月11日全國確診數衝破百萬。

今年以來，越南疫情蔓延速度愈來愈快，1月15日全國確診數跨過200萬大關、2月24日衝破300萬、3月13日上看600萬、3月17日全國已有超過700萬人染疫。

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