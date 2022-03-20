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南投梅子節開跑500人體驗製梅DIY　娃兒還沒做好就想吃逗樂眾人

▲500人齊聚信義鄉農會體驗製梅DIY，小小孩迫不及待拿著青梅吃。（圖／南投縣政府提供）

▲500人齊聚信義鄉農會體驗製梅DIY，小小孩迫不及待拿著還沒完成的青梅吃（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

又到了梅子採收季節，南投縣政府及信義鄉農會特別選在今天春分，於梅子夢工廠辦理「南投梅子節」開幕活動「春分一簍梅－製梅DIY」，邀請500位民眾體驗手作青梅，同時請同德高中協助研製梅子輕食點心、供現場品嘗；縣府預告，即日起陸續還有多場相關活動可供民眾參加。

縣府指出，南投梅子節舉辦迄今已20多年，今年因疫情關係僅開放預約200人、現場報名300人，開放報名後很快額滿，500位參與民眾手持木槌一起製梅，場面十分壯觀；今日天氣涼爽不炎熱，許多爸爸媽媽帶著小朋友一起體驗製梅樂趣，有力的親自槌、沒力的當啦啦隊，年紀最小的不到2歲，還有小小朋友沒做好就迫不及待想吃，讓現場歡笑聲不斷。

▲南投梅子節今開幕，500人齊聚信義農會體驗製梅DIY。（圖／南投縣政府提供）

▲南投梅子節今開幕，500人齊聚信義農會體驗製梅DIY。（圖／南投縣政府提供）

立委許淑華、縣議員陳淑惠、縣府農業處副處長林美珠、信義鄉長全志堅、縣農會總幹事曾明瑞、信義農會理事長藍明憲、總幹事何建中等人，也都到場一起DIY同樂；林美珠指出，南投縣青梅產量佔全國1/3以上，主產地在信義、水里、國姓、仁愛等4鄉，產期在3月中至5月初，即日起至4月底縣內將辦理多場相關活動，歡迎愛梅者踴躍參加。

▲南投梅子節今開幕，500人齊聚信義農會體驗製梅DIY。（圖／南投縣政府提供）

何建中說，今年梅子產量較去年多，且年初的雨水讓梅子更大更多汁，除了開幕日有製梅DIY活動，即日起至4月24日，只要團體達20人即可預約體驗製梅活動；另每週日也有食農教育手作蔬食「古老師鮮煮食」活動，26日起至4月17日也有「來去山上煮一餐」活動，供民眾品嘗多種美食，即日起受理預約。

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