「有案必破，而且要快破」　台中緝毒肅槍掃黑打詐績效六都第一

▲陳姓男子殺死妻子後逃逸51個小時，17日下午在睡夢中落網，陳嫌躲藏處離命案現場僅800公尺。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任後對治安相當重視，除表示「身為市長，我比你們更重視治安！」更要求警察局「有案必破，而且要快破」，台中警方強調不論任何形式的暴力犯罪，一定在短期內破案。統計台中近幾年來在「掃蕩毒品」、「打擊詐欺」、「檢肅非法槍械」及「掃蕩黑幫暴力」等績效，在警政署考核評比上，不是特優就是第一，警察局長蔡蒼柏相當自信說，一定打造台中為全國最宜居城市。

▲台中警方遠赴台東，逮捕陳姓男子等5人。（圖／民眾提供）

治安維護是長遠的工作，也是政府施政中最重要一環，治安狀況良窳，牽涉著民眾生命、身體及財產的安全，一直是市民最關注議題，台中市人口已逾281萬，六都第2大城，且位處中部交通、民生、經濟及消費之樞紐，治安狀況日趨複雜，面臨極大的挑戰。

▲台中警方破獲販毒集團，搜出2千包咖啡包，市值120萬，該集團利用計程車運毒。（圖／警方提供）

台中警方明白市民對治安的期盼與要求，全體警察同仁均全心投入在維護治安工作，不稍鬆懈，持續透過「偵防並重」、「科技建警」及「警民合作」等多項措施，強力執行各項打擊犯罪策略，多年來已漸獲成效。

▲台中一名電腦女工程師淪落販毒犯，利用麥當勞紙袋裝安毒，警破門逮捕，毒鴛鴦相擁痛哭。（圖／民眾提供）

在全般刑案、暴力犯罪及竊盜犯罪等案件發生數，都呈現逐年下降且破獲率逐年上升趨勢，整體治安狀況平穩；尤其110年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」及「暴力犯罪發生數」等多項指標，在六都不是「最低」就是「次低」，防治成效有目共睹。

▲台中警方及時阻擋菲律賓幽靈表哥詐騙案，男子一再感謝差點匯出21萬。（圖／警方提供）

警方明列近年來在的優異表現：

一緝毒：105-110年10期評比，8期都是六都第1。另「安居緝毒專案」連五波都是特優且五連霸，其中107年、108年更連續4次獲行政院表揚。

二肅槍：105-109年9期評比，6期六都第1名，110年評比獲「特優」機關。

三掃黑：108-110年評比均獲「特優」機關。

四打詐：105-110年10期評比均獲「特優」機關，今年在全國同步打擊詐欺專案六都第1。

警察局長蔡蒼柏表示，安居樂業是每個市民對生活的基本追求，警方將一秉初衷，認真看待每個案件，全力打擊各項犯罪，持續以提升民眾滿意度為目標，以關懷、服務為起點，結合各單位資源，運用科技偵查犯罪，戮力執行有效治安策略，打造台中市為全國最宜居城市。