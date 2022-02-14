苗警強力掃蕩「迷彩蠟筆小新+咖啡包」毒品　查獲槍枝逮4嫌

▲販毒集團用迷彩蠟筆小新、咖啡包裝毒品吸引年輕人買購買，警方前往嫌犯住家查緝並查獲3把手槍、子彈跟防身防彈背心，共逮捕羅姓主嫌等4人。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局與頭份分局，日前接獲某販毒集團在本縣販賣「迷彩蠟筆小新」等毒品咖啡包，吸引時下年輕人購買；經檢警逕行搜索徐嫌租屋處，再查扣非制式手槍3枝、改造子彈37顆、防彈背心2件、混合新興毒品之毒品咖啡包653包等證物並逮捕羅姓主嫌及陳嫌、吳嫌等4人到案。

苗栗縣警局獲報後，立即成立專案小組，得知販毒集團在本縣販賣混合式毒品，以迷彩蠟筆小新、Supreme、摩卡奶茶等三合一飲品包裝作為販賣噱頭，遂報請苗栗地方檢察署月股黃檢察官棋安指揮，於節安期間在本轄查獲徐嫌販賣第三級毒品咖啡包，當場查扣迷彩蠟筆小新包裝之毒品咖啡包50包。

經檢警搜索徐嫌租屋處，再查扣非制式手槍3枝、改造子彈37顆、防彈背心2件、混合新興毒品之毒品咖啡包653包等證物及共犯陳嫌、吳嫌，本案經持續向上溯源，警方積極緝捕同案羅姓主嫌，共計查緝羅姓主嫌及共犯等4人到案。

苗栗縣警局也呼籲鄉親要提高警覺，注意防詐騙及人潮聚集處所防竊，如果發現任何槍械、毒品或其他犯罪之事證，請勇於向警方舉發，共同維護山城治安。

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