台中警超狂　３小時路跑20km描出「反詐騙」

▲▼台中警方阻詐超用心，利用路跑20km跑出「反詐騙」字樣。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方去年查獲詐欺車手1424人，成功攔阻民眾遭詐騙案件共387件、攔阻金額1億8千多萬元，但是警方絲毫不敢鬆懈，經常發揮巧思宣導反詐騙，平時有跑步、騎車習慣的經濟組分隊長石松衢，發揮巧思在北屯區跑出「反詐騙」字樣，全長20公里，歷時3小時43分，途中經過文心路、東山路、昌平路及景賢路等主要道路，已是半程馬拉松的距離，事後檢視跑步軌跡所呈現出的「反詐騙」字樣，創意十足。

台中警方打擊詐欺犯罪不遺餘力，去年查獲詐欺提領款車手1424人、取簿手343人，攔阻民眾遭詐騙案件387件、攔阻金額1億8千多萬元；阻詐部分優於前年的265件、9292多萬元。

網購詐騙部份，前年有155件，詐騙金額759萬6千477元，去年同期有149件，件數減少了，但詐騙金額卻飆高多達1千234萬823元，研判大家因為疫情躲在家裡上網購物有關。

日前中市刑大比對165資料，分析並積極查緝詐欺車手及集團，利用各種不同管道宣講，全方位保障國人財產安全，警方利用線上「Marathon」 App的運動軌跡紀錄功能，跑出「反詐騙」路線的另類的宣導方式，希望加深民眾印象，注意一頁式廣告等詐騙手法。

刑警平日上班時間不固定，如遇重大案件更需不眠不休好幾天，直至案件偵破，體力是每人的基本要求，中市刑大有不少同仁都靠跑步、健身維持體力前陣子傳出有跑友在路跑賽事匯款遭詐騙等情事，因此才利用跑步路徑宣導反詐騙。

警方除了提醒民眾在匯款前，要小心求證及防範之外，有任何疑慮，一定要撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案；最後也提醒跑友，由於路線是沿著馬路而且有經過幾處大路口，一定要小心安全及自己體力的負擔。