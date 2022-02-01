　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中警超狂　３小時路跑20km描出「反詐騙」

▲▼台中警方阻詐超用心，利用路跑20km跑出「反詐騙」字樣。（圖／警方提供）

▲▼台中警方阻詐超用心，利用路跑20km跑出「反詐騙」字樣。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方去年查獲詐欺車手1424人，成功攔阻民眾遭詐騙案件共387件、攔阻金額1億8千多萬元，但是警方絲毫不敢鬆懈，經常發揮巧思宣導反詐騙，平時有跑步、騎車習慣的經濟組分隊長石松衢，發揮巧思在北屯區跑出「反詐騙」字樣，全長20公里，歷時3小時43分，途中經過文心路、東山路、昌平路及景賢路等主要道路，已是半程馬拉松的距離，事後檢視跑步軌跡所呈現出的「反詐騙」字樣，創意十足。

台中警方打擊詐欺犯罪不遺餘力，去年查獲詐欺提領款車手1424人、取簿手343人，攔阻民眾遭詐騙案件387件、攔阻金額1億8千多萬元；阻詐部分優於前年的265件、9292多萬元。

▲▼台中警方阻詐超用心，利用路跑20km跑出「反詐騙」字樣。（圖／警方提供）

網購詐騙部份，前年有155件，詐騙金額759萬6千477元，去年同期有149件，件數減少了，但詐騙金額卻飆高多達1千234萬823元，研判大家因為疫情躲在家裡上網購物有關。

日前中市刑大比對165資料，分析並積極查緝詐欺車手及集團，利用各種不同管道宣講，全方位保障國人財產安全，警方利用線上「Marathon」 App的運動軌跡紀錄功能，跑出「反詐騙」路線的另類的宣導方式，希望加深民眾印象，注意一頁式廣告等詐騙手法。

刑警平日上班時間不固定，如遇重大案件更需不眠不休好幾天，直至案件偵破，體力是每人的基本要求，中市刑大有不少同仁都靠跑步、健身維持體力前陣子傳出有跑友在路跑賽事匯款遭詐騙等情事，因此才利用跑步路徑宣導反詐騙。

警方除了提醒民眾在匯款前，要小心求證及防範之外，有任何疑慮，一定要撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案；最後也提醒跑友，由於路線是沿著馬路而且有經過幾處大路口，一定要小心安全及自己體力的負擔。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
抓到了！確診父子「自主管理」爽吃饗食天堂　衛生局：該罰
怎麼轉都是她！除夕節目「1女星」出場率超高　網秒懂：婆媽很愛
紅包袋別丟！　「4招財術」讓你整年財運旺翻
小S「新年髮型」剪完崩潰！　楊丞琳笑爆：跟我有什麼兩樣
包1000給姪子！他撕爛紅包「會害我被笑」　哥嫂白眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中警超狂　３小時路跑20km描出「反詐騙」

重案回顧／酒店妹狠殺包養男！1家4口通通犯案　盜領超過470萬

放煙火聲響過大...引住戶們不滿！桃園2女社區前爆全武行

孕婦看診等待叫號…撞見公公帶小三產檢！網笑翻：雙喜臨門

工地接觸無呼吸心跳病患　最美救護志工：第一次離死亡那麼近

「塊根植物」掀旋風...他點出養殖2重點　保育類「黑王丸」飆破10萬

追求正妹10年遭拒！自製「咖啡remix尿液」狂攻45次...潑屎哥下場出爐

虐殺女西施3／高大成助手一句話勾到女鬼　忍痛「斷種」換生路

單親爸不滿被分手！傳裸照給前女友妹「不知道看不看得清楚」

快訊／合歡山湧追雪車潮　水晶宮段積雪厚...10多車打滑撞山壁

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

台中警超狂　３小時路跑20km描出「反詐騙」

重案回顧／酒店妹狠殺包養男！1家4口通通犯案　盜領超過470萬

放煙火聲響過大...引住戶們不滿！桃園2女社區前爆全武行

孕婦看診等待叫號…撞見公公帶小三產檢！網笑翻：雙喜臨門

工地接觸無呼吸心跳病患　最美救護志工：第一次離死亡那麼近

「塊根植物」掀旋風...他點出養殖2重點　保育類「黑王丸」飆破10萬

追求正妹10年遭拒！自製「咖啡remix尿液」狂攻45次...潑屎哥下場出爐

虐殺女西施3／高大成助手一句話勾到女鬼　忍痛「斷種」換生路

單親爸不滿被分手！傳裸照給前女友妹「不知道看不看得清楚」

快訊／合歡山湧追雪車潮　水晶宮段積雪厚...10多車打滑撞山壁

台北「藍色水路」初二至初六不打烊　走春不怕塞車！搭船漫遊大稻埕

抓到了！新北父子「自主管理」逛高雄爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

本土增16例「何時能開國門」？　醫曝1策略：情勢很快明朗

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈「包成家庭理髮」　媽笑：以為要剃頭了

北京軼事／誰在「珍妃井」夜半哭泣？　揭秘故宮最陰禁地和守護神

年終大掃除看過來！　專家提客廳清潔3妙招

想Get同款好難！25歲女偶像「面紙盒竟快3萬」　他3傢俱跟房子一樣貴

台中深夜限定麻糬大王咬開滿嘴花生香！爆餡芝麻忍不住越吃越涮嘴

配合政府穩定物價！ 中油2月氣價凍漲

民眾黨議員參選人前科一直爆　賴香伶：很不樂見這樣的發展

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

康龍兒子小年夜求前女友復合遭拒...持刀砍人

「魚訊」露酥胸攬客　越南美魔女一開門慘了

即／高雄除夕夜大火　1女困浴室無生命

嫩妹穿小可愛騎檔車　網暴動搶做這件事

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

正妹被人夫騙失身3次　怒討貞操權結局曝

高雄名店放鳥預訂年菜！除夕夜8人怒告　老闆娘下場慘曝

合歡山水晶宮段積雪厚...10多車打滑撞山壁

12警集資買一本刮刮樂　真的中大獎

追求正妹10年遭拒　他成潑屎哥狂攻45次

賓士男看導航騎上分隔島　五股人看呆

少女遭「塞進鐵桶」棄屍！男友全程目睹

更多熱門

相關新聞

知名租屋網有詐　匯出訂金秒遭封鎖

知名租屋網有詐　匯出訂金秒遭封鎖

「您好，我是房東林小姐，這間物件很搶手，已有一組租客想先付押金讓他們優先看屋；但我比較喜歡你們這組，如果你願意先匯押金，我就幫你保留」，台中警方日前接獲情資，房客在知名租屋網連絡「屋主」匯出訂金後就找不到人，目前已知有2名學生、9名上班族受害，損失金額20多萬元，警方呼籲「假租屋真詐騙」正迅速流行，承租者不但要到現場看，還要查看屋主身分證件，以免平白受騙。

彰化南瑤宮除夕搶頭香確定喊卡

彰化南瑤宮除夕搶頭香確定喊卡

台中警14天逮118人　跳針「都不是我的」車手露饀

台中警14天逮118人　跳針「都不是我的」車手露饀

南瑤宮除夕路跑冠軍送8,888元

南瑤宮除夕路跑冠軍送8,888元

2022柚見晚崙西亞東河路跑嘉年華

2022柚見晚崙西亞東河路跑嘉年華

關鍵字：

反詐騙中市刑大路跑

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

砸2萬買刮刮樂中獎金額曝！分布圖結果驚呆

更多

最夯影音

更多
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面