知名租屋網有詐！匯出訂金秒遭封鎖　已有2大學生9上班族被騙

▲▼台中警方破獲「假租屋真詐騙」案，有11人受害，嫌犯獲利20多萬元。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

「您好，我是房東林小姐，這間物件很搶手，已有一組租客想先付押金讓他們優先看屋；但我比較喜歡你們這組，如果你願意先匯押金，我就幫你保留」，台中警方日前接獲情資，房客在知名租屋網連絡「屋主」匯出訂金後就找不到人，目前已知有2名學生、9名上班族受害，損失金額20多萬元，警方呼籲「假租屋真詐騙」正迅速流行，承租者不但要到現場看，還要查看屋主身分證件，以免平白受騙。

有詐欺前科的35歲陳姓男子在知名租屋網平台po出裝潢精美的套房，租金還略低一般行情，吸引民眾主動連絡，陳嫌以電話不易接通為由，要求承租者加LINE聯繫，隨後再以物件很搶手，請承租客先匯訂金，訂金從1萬5千至2萬5千不等，等到房客匯款後欲聯繫看屋，陳嫌便以各種藉口推諉，最後退出群組甚至封鎖，被害人這才驚覺被騙。

警方表示，受騙者有2名大學生和9名上班族，大多數在西屯區，應該還有未報案者，經循線在陳嫌住處逮捕，查獲作案手機、數十張電話卡、WIFI路由器、行動網卡等證物，訊問後依詐欺罪嫌送辦。

刑事警察大隊長林明佐表示，年節過後，開學將至，許多學生開始上網尋找開學後的租屋物件，詐騙集團也將觸角伸入租房物件，呼籲民眾租屋前一定要看過物件及確認房東或房仲身分再行匯款，以免遭騙，而租屋平台也該負起過濾房東真實身分的責任。