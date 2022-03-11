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社會 社會焦點 保障人權

月薪2萬當全天候大麻保母　霹靂警攻堅假農夫嚇到發抖說不出話

記者鄧木卿／台中報導

台中市43歲賴姓男子受雇販毒集團，在苗栗頭份租一棟三層樓透天厝，月領2萬，全天候照顧培育大麻，台中警方獲報出動霹靂小組前往攻堅，研判白天賴男正在睡覺，於是從二樓架梯進入，賴男被荷槍實彈的員警嚇得全身發抖，說不出話，警方表示，賴男月領微薄薪水，三餐還自理，常常吃泡麵配開水，如今卻得面臨毒品罪10年以上有期徒刑，得不償失。

▲▼台中霹靂員警前往苗栗攻堅，查獲一處大麻種植場所。（圖／民眾提供）

▲▼台中霹靂員警前往苗栗攻堅，查獲一處大麻種植場所。（圖／民眾提供）

▲▼台中霹靂員警前往苗栗攻堅，查獲一處大麻種植場所。（圖／民眾提供）

台中市刑大日前接獲線報，有販毒集團在苗栗縣頭份市一處透天厝內種植大麻，經持續跟監、埋伏、蒐證，見時機成熟，出動霹靂幹員9日執行搜索，當場查獲賴姓男子，大麻活株155株、乾燥大麻花成品1包（毛重6公克）、乾燥半成品2袋（毛重71.2公克）、大麻種子4包、烘乾設備2台、剪碎器具1支、磅秤2台、密封機1台、現金3萬800元及栽種大麻器具一批等贓證物。

▲▼台中霹靂員警前往苗栗攻堅，查獲一處大麻種植場所。（圖／民眾提供）

警方表示，賴嫌去年8月開始租屋培育、照顧大麻，每月都有不同人送2萬元薪水，薪水不但微薄，還得自理三餐，屋內除了大麻及其栽種器具之外，都沒有賴嫌自己的私人物品，過得相當寒酸，三餐經常吃泡麵。

▲▼台中霹靂員警前往苗栗攻堅，查獲一處大麻種植場所。（圖／民眾提供）

警方呼籲，大麻在我國為第二級毒品，外觀呈狹長型，葉瓣數為奇數，葉緣成鋸齒狀，大麻為迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺等現象，依毒品危害防制條例第4條規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金，切勿貪圖一時小利，換得終生牢獄，全案訊問後，將賴嫌依製造第二級毒品罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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