快訊／今本土+3！另增118例境外

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增121例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案及118例境外移入(64例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為59例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(38例)、印尼(10例)、美國(7例)、菲律賓(6例)、香港(5例)、阿拉伯聯合大公國、新加坡、英國、加拿大、泰國及西班牙(各2例)、模里西斯、日本、馬來西亞、埃及、突尼西亞、柬埔寨、印度、韓國、衣索比亞、荷蘭及卡亞(各1例)移入，另29例調查中。入境日介於今(2022)年2月2日至3月19日。

▲今日新增個案。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計6,730,659例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,708,278例排除)，其中21,905例確診，分別為6,348例境外移入，15,503例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

台灣自2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

