上海單日激增509例創新高　大規模檢測2天篩查2100萬人

▲上海民眾接受檢測。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸19日再度新增3833例本土感染個案，其中上海本土病例新增數達509例，創下新高。對此，上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，19日感染者數量創了新高，說明這次篩查是及時有效的，是必要的。

據上海衛健委通報，上海19日新增本土確診病例17例、本土無症狀感染者492例；18日新增確診8例、無症狀患者366例。

▲號稱不會「封城」的上海住宅區和街鎮大範圍封閉，大門被上鐵鍊。（圖／CFP）

鄔驚雷今（20）日表示，上海當前疫情傳播是多鏈條的，疫調溯源的工作難度在加大，因此改變策略，不限於之前的密切接觸者、次密接和風險人群的篩查，而決定以大規模的人群篩查，尋找隱匿的傳播風險，加快社會面清零。

他接著指出，上海在本月18、19日2天採樣人數累計達到了2100多萬人次，19日感染者數量創新高，說明這次篩查是及時有效的，是必要的，「這對我們盡快發現陽性感染者，控制疫情傳播是非常關鍵的。」

儘管大陸最新版的診療方案規定，對輕症、無症狀感染者，主要採取集中隔離管理，不限定一定是醫療機構，不過鄔驚雷表示，當前上海對無症狀感染者的要求還是按照舊版方案送去定點醫院，上海會根據情況考慮進行相應的調整。

他說，有些無症狀可能沒有特別的對症處理，但需要觀察；此外，一部分人需要風險評估，譬如有肥胖、基礎性疾病等，可能存在疾病的演變，所以還是需要醫學的集中隔離管理。