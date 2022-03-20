女聚餐晚走1分鐘遭「隔離在火鍋店」　被關3天：實在吃不動了

▲女子因晚走1分鐘被困在火鍋店。（圖／翻攝自梧桐視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情擴散多地嚴格管控，相繼出現員工被關在公司、外送員睡在樓道等事件。河南鄭州一名王姓女子18日因晚走了1分鐘，要在火鍋店內隔離3天，不過因店主大方提供免費菜品，讓她直呼「真的吃不動了！」。

▲王女分享自己的遭遇。（圖／翻攝自梧桐視頻）

河南鄭州一名王姓女子18日下班後到一家火鍋店聚餐，吃飽喝足後3名友人先行離開，她和另一名許久未見的朋友繼續聊了一下，不料結帳完準備離開時，突然被通知要暫時隔離在店內，原因是有一名無症狀患者曾來用餐。

除了王女外，還有3、40名顧客和十幾名工作人員被困住。在此狀況下，店主免費請隔離客人吃火鍋，而且菜品隨便點，還準備了宵夜和早午餐。王女表示，雖然遭遇很離譜，但體驗感還算舒適，「沒得選擇，吃能吃肉，真的吃不動了。」

▼約50人被隔離在火鍋店。（圖／翻攝自梧桐視頻）

王女的遭遇引起熱議，網友紛紛表示，「太慘了趴，但是老闆人好好，也算是一份慰籍了趴」、「雖然能免費吃火鍋，但是等真的好慘啊」、「都是一刀切，晚一分鐘就有問題了」。

另外也有不少人分享類似遭遇，「我們上海這邊，已經很多人在寫字樓裡隔離過了，就非常離譜」、「還有去隔壁樓上廁所的，被封了」、「一個美團外賣員前腳進小區，後腳被隔離了，在一個快遞驛站住（暫住）了， 不知道車上的外賣會不會讓小哥賠」、「之前有個面試的小姐姐陪我們在辦公室隔離了一晚上」、「我一個連鎖門店的同事被隔離在一個小區裡，因為那個店開在小區，她就在店裡呆了九天了，到現在還沒出來……小區用鐵皮糊起來了」。