陸疫情仍未受控「再增3833例本土感染」　衛健委：要更嚴格

▲在接受檢測的民眾。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情仍未受控，19日新增本土確診1656例、本土無症狀患者2177例，累計3833人染疫。對此，大陸國家衛健委指出，要「更早、更快、更嚴、更實」落實現行各項防控措施。

據大陸國家衛健委通報，19日新增1737例確診，本土佔1656例，分別是吉林1191例；福建158例；山東51例；廣東51例；遼寧39例；甘肅29例；天津21例；河北21例；浙江19例；黑龍江18例；上海17例；陝西15例；江西6例；湖南6例；雲南4例；安徽3例；重慶3例；河南2例；北京1例；江蘇1例。

確診病患當中，包含76例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是吉林19例、黑龍江14例、遼寧11例、上海6例、浙江6例、天津4例、福建4例、江西3例、山東3例、安徽2例、甘肅2例、江蘇1例、湖南1例。無新增死亡病例。新增疑似病例3例，均為境外輸入病例，均在上海。

▲大陸疫情仍在蔓延，醫護人員壓力巨大。（圖／視覺中國）

無症狀確診方面，19日新增2316例，本土佔2177例，分別是河北534例；上海492例；山東380例；吉林303例；遼寧132例；福建109例；江蘇50例；江西28例；廣東27例；廣西24例；黑龍江19例；浙江18例；雲南17例；甘肅17例；安徽15例；內蒙古8例；重慶4例。

無症狀患者中，當日轉為確診病例91例，境外輸入佔15例；當日解除醫學觀察347例，境外輸入佔150例；尚在醫學觀察的無症狀感染者16196例，境外輸入佔1695例 。

大陸國務院聯防聯控機制19日在北京召開新聞發佈會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，要更早、更快、更嚴、更實落實現行各項防控措施。