港疫情5437人病逝「墜樓亡也計入」　專家：死於新冠占38%

▲香港第五波疫情整體死亡率高達0.5%。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港第五波疫情整體死亡率高達0.5%，有5437人病逝，由於高出墜下離世的死者驗出新冠病毒也被計算在內，引發外界關注。對此，港府專家顧問樹昌分析了約120例死亡個案後，指出死於新冠病毒（die of ）以及死亡時染有新冠病毒（die with）的個案約各占四成。

據《香港01》報導，此輪疫情爆發至今，港府一直未分析患者是死於新冠病毒，還是離世時帶有新冠病毒。港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，暫時分析了少於120例在第五波疫情下的死亡個案，死於新冠病毒以及死亡時染有新冠病毒的個案分別是約38%和37%，隨着分析樣本增加，未來有關比例預計會改變。

他進一步指出，該37%的死亡患者中，部份人本身已出現其他疾病，例如晚期癌症及其他長期病患，如曾中風，或患心臟病、肝病、腎衰竭、神經肌肉疾病等。

香港醫管局總行政經理劉家獻對此回應，目前新冠病毒死者會分為三個類別，第一是直接在臨床上死於新冠病毒，例如本來健康身體，突然肺部「有花」、突然氣喘，只驗出新冠病毒，並無其他疾病或病毒。

他接著表示，第二是「死亡原因與新冠病毒無關，但同時驗出身體帶有新冠病毒」，例如墮樓、入院時中風等人士，入院篩查發覺新冠病毒陽性，但無病微，專家會根據不同因素，有無病症、化驗室結果分析；第三是屬於中間無法100%判斷，需要經死因庭報告、解剖報告長時間覆核分析。

▲老人家情況嚴重。（圖／路透）

劉家獻舉例稱，一名58歲死者本身患有不同疾病，包括腎、甲狀腺有問題，曾有中風，2月底送急症室，入院篩查發現病毒呈陽性但無病症；一名76歲老翁8日墮樓，一直患有腎衰竭，並須定期到瑪嘉烈醫院覆診，他3日經快速測試呈陽性，確實死因仍有待法醫檢查。

港府19日公布數據顯示，第五波疫情共錄得5437例死亡個案，其中新增呈報249例死亡，包括182例醫管局18日呈報個案、61例醫管局滯後呈報及6例非醫管局呈報。