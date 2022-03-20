國民黨指控蘇貞昌「反質詢」蔣萬安　卓冠廷翻出侯友宜反質詢前例

▲新北市長侯友宜。（圖／記者吳康瑋攝）



記者陶本和／台北報導

在國民黨立委蔣萬安在國會質詢時，屢遭行政院長蘇貞昌挑戰，藍營藉此發起「反質詢」是行政權侵犯立法權的反擊。對此，民進黨議員參選人卓冠廷近日表示，新北市長侯友宜在新北議會也有「反質詢」的案例，他反問藍營，是不是也要譴責侯市長？

藍營以「反質詢」是行政權侵犯立法權，反擊蘇貞昌在國會備詢時與蔣萬安之間的激烈攻防。卓冠廷認為，藍營是在炒作「反質詢」，說這會讓民意代表喪失監督權利。

卓冠廷說，「侯家軍」新北市議員擬參選人呂家愷有點名他，要求他回答，對於蘇貞昌回應蔣萬安質詢的方式。他笑說，「這我是有點傻眼」。

卓冠廷表示，國民黨的民代老愛仗著民代的「身份」在議會要政務官「閉嘴」，沒有論述，沒有議題核心，也沒有理性問政；他認為，這是不對的，在西方民主國家，議會殿堂的有來有往跟攻防，正是民主政治最精彩的地方。

卓冠廷表示，呂家愷才離開新北市府還未滿一個月，就忘了前老闆、侯友宜在新北市議會所謂「反質詢」的表現。

卓冠廷說，侯友宜當時接受質詢的對象是民進黨議員何博文，不過是因為共機高密度繞台造成民心惶惶，希望侯市長必須對捍衛國土的議題有所表態，「只是這樣，就被侯市長高分貝回應，按照國民黨了邏輯，這不就是反質詢嗎」？

卓冠廷反問，呂家愷跟這些國民黨人士們，如果用你們批評蘇貞昌的標準，侯友宜市長去年的反質詢，是不是該更大力譴責？

▼蔣萬安日前質詢蘇貞昌時，雙方言詞交鋒。（合成圖／記者屠惠剛攝）

