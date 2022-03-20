馬鈴薯控注意！　專家籲「變綠發芽」整顆丟：保存不能照光　

▲農糧署強調，馬鈴薯開始變綠或發芽應整顆丟棄。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

台灣的馬鈴薯通常在冬季裡作期間栽培，每年1至3月為主要採收期，農糧署指出，常見品種有克尼伯及台農1號，前者扁橢圓外型，口感紮實適合做洋芋片，後者橢圓外型，口感鬆軟適合烹飪料理，跟進口馬鈴薯相比，國產馬鈴薯通常稍微帶有泥土，是新鮮象徵，買回後記得用「報紙或黑布」覆蓋保存，若發現整顆變綠發芽則直接丟。

買回新鮮的馬鈴薯要怎麼保存？農糧署說明，可用報紙或黑布覆蓋，置於陰涼通風處，關鍵是「避免照光」，如果購買數量較多，也可以蒸熟後冷凍保存，不過要先去皮蒸熟後切塊，至於夾鏈袋或料理盒冷凍。農糧署提醒，食用時要注意，如果開始變綠或發芽，則應「整顆丟棄」，避免再食用，主要是變綠後「生物鹼含量提高」。另外，農糧署提到，有時會出現黑心，是因氮肥過多或冷藏不當導致，只要削除黑心處並完全煮熟，對人體無害。

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▲▼農試所表示，台農4號薯球乾物含量達22%以上，製作薯片產出率較克尼伯高出約10%。（圖／農試所提供）



農委會農試所進一步指出，馬鈴薯為國際上重要的蔬菜項目，除鮮食外，尚有薯片、薯條等加工需求，用途多元廣泛。依109年進口資料顯示，台灣每年進口約2.5萬噸鮮食用馬鈴薯、進口值約新台幣5.8億元，進口加工用馬鈴薯約10萬公噸、進口值超過50億元，近年國內馬鈴薯栽培面積約2600公頃，產量為5.3萬公噸，國產馬鈴薯一年一收，產量尚不敷全年需求。

農試所表示，目前鮮食品種以「克尼伯」為主，外觀形狀佳，但澱粉含量低，薯片產率較低；加工品種主要為「大西洋」，非常適合薯片加工，但燉煮容易糊化，不適合鮮食。為培育兼具加工與鮮食用之品種，農業試驗所嘉義分所自102年起，以加工特性優良的品種大西洋作為親本，與高產、鮮食特性優良的品系雜交，經多年培育，選獲兼具加工與鮮食特性之馬鈴薯新品種台農4號。

農試所提到，台農4號種植到採收期約為110天，薯形為短卵形，芽眼淺，外皮淺黃色，薯肉為乳白色，外觀佳，薯球大小均勻，中大薯比例可達70%以上，商品利用價值高，薯球乾物含量達22%以上，尤其製作薯片時，產出率較克尼伯品種高出約10%，對於薯片加工業者能節省原料費用支出，農民也能契作供應，穩定收益。