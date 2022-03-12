倒數4天！只要拍下鳳梨釋迦創新吃法　有機會帶回現金5萬

▲鳳梨釋迦變成舒福蕾鬆餅。（圖／農糧署東區分署提供，下同）



記者許展溢／台北報導

農糧署東區分署輔導台東縣農會舉辦「鳳梨釋迦101種創新吃法」影片徵件活動，時間倒數4天，至3月15日截止，只要拍下鳳梨釋迦DIY創新吃法短片參與活動，總獎金高達12萬元，第一名可獲現金5萬元。

東區分署說明，鳳梨釋迦風味獨特，口感Q滑甜中帶酸，富含膳食纖維及多種營養素，是非常優質的水果，往年以外銷為主，國內消費者較少機會品嚐，目前正值盛產期，正是品嚐鳳梨釋迦的最佳時機，為拓展國內消費市場，激發大家的創意並推動全民吃鳳梨釋迦，推出本次「鳳梨釋迦101種創新吃法影片徵件」活動，總獎金高達12萬元，第1名5萬元、第2名3萬元、第3名2萬元、優選獎2位每位獎金1萬元。

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▲東區分署表示，只要拍下鳳梨釋迦DIY創新吃法短片參與活動，就有機會獲現金5萬元。

另外，東區分署指出，國內鳳梨釋迦正值產季，推薦國人選購品嚐，為持續拓展客源輔導產地農會推出「妳(你)釋唯一」產地直送平台及促銷抽獎活動，消費者只要於3月15日前至平台指定之台東縣農會、台東地區農會、太麻里地區農會、鹿野地區農會、東河鄉農會及自然屋物產網電商平台等六大銷售管道，以網路、電話或前往農會超市門市現場訂購鳳梨釋迦，並留下訂購人資訊，每筆完成訂單即具有一個抽獎資格。

東區分署表示，獎品品項包含鳳梨釋迦禮盒、夢幻情人女款精品包、男款皮夾禮盒等，動詳情請至「台東鳳梨釋迦-妳(你)釋唯一抽獎活動」網頁查詢。創新吃法活動則可到「台東鳳梨釋迦-影片徵選」網頁進一步了解。