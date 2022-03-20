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烏克蘭軍營睡夢中遭空襲　開戰後死傷最慘！守城兵：該把俄軍清零

▲▼烏克蘭海陸軍營遭空襲40死。（圖／翻攝推特@ArthurKei_UA）

▲烏克蘭海陸軍營遭空襲，至少40人死亡。（圖／翻攝推特@ArthurKei_UA）

記者吳美依／編譯

烏克蘭南部造船中心尼古拉耶夫（Mykolaiv）18日清晨遭到空襲，海軍陸戰隊第36旅基地淪為廢墟，由於大部分士兵仍在睡夢中，因此釀成至少40人喪命，實際人數可能更高，成為開戰以來烏克蘭「死亡人數最多」的攻擊事件。防守當地的中士安德烈（Andrei）談到此事時表示，當局應該下令把俄軍「清零」才對。

安德烈在俄方開火第一天就辭去保全工作，直奔徵兵辦公室，此後一直住在壕溝裡。他認為，18日空襲顯示西方向烏克蘭提供更多導彈防禦系統的必要性，儘管大量人員傷亡，他卻認為俄軍處於劣勢，「我們防守住了，而且正在等待他們越來越弱。」

▲▼烏克蘭軍隊和搜救人員開挖，尋找遺體和倖存者。（圖／翻攝推特@ArthurKei_UA）

▲烏克蘭軍隊和搜救人員尋找遺體和倖存者。（圖／翻攝推特@ArthurKei_UA）

《紐約時報》報導，俄軍試圖佔領尼古拉耶夫，並且控制橫跨南布格河（Pivdennyi Buh River）的唯一橋樑，進而朝向烏克蘭海軍總部所在的敖德薩（Odessa）推進。他們發動數周猛烈砲擊後，一度被擊退至砲火射程之外、暫緩進攻，但18日清晨又發動這次致命攻擊。

一名烏軍高層認為，軍營可能被伊斯坎德爾-M彈道導彈（Iskander-M）之類的長程武器擊中。在基地原址，掛著軍人死亡暗號「Load 200」牌子的卡車不斷進出，當地殯儀館停放著數十具遺體，其中一些身穿制服，但員工被問及多少死者來自海陸軍營時回應，「很多。我不會透露到底有多少，但是很多。」

▲▼ 烏克蘭南部戰略城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）遭到俄軍包圍轟炸。（圖／路透）

▲尼古拉耶夫（Mykolaiv）數周以來持續遭到俄軍包圍轟炸。（圖／路透）

尼古拉耶夫市長維塔利金（Vitaliy Kim）以樂觀通報戰情聞名，但18日也藏不住鬱悶情緒表示，「俄軍不光彩地向我們熟睡的士兵發射火箭砲。救援行動仍在持續中，我不想談論這件事，因為我正在等待軍方的正式調查結論。」

儘管發生致命戰損，烏軍卻對戰情感到樂觀，因為他們已把俄軍戰線往東推、遠離城市。空軍第79旅切普爾諾伊中校（Lt. Col. Yaroslav Chepurnoi）表示，「俄軍現在沒有軍力攻擊尼古拉耶夫，但他們似乎正在準備什麼，已經開始在多個人口密集區展開挖掘工作。但我們透過迅速突襲，慢慢把他們趕出這些地方。」

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