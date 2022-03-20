最強台劇是哪部？戲迷點名「13年前神作」太狂：大突破又有內容

▲《痞子英雄》紅極一時。（圖／翻攝自Facebook／痞子英雄 Black & White）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣戲劇的題材多元，懸疑、愛情、穿越等均受到不少民眾喜愛。近來《華燈初上》第三季播出，掀起一波討論熱潮，就有網友好奇，除了這部之外，大家覺得最頂的台劇是哪部呢？貼文曝光後，不少網友立刻點名2009年的超強電視劇，直喊題材很不錯。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「最頂的台劇是哪一部」為題發文，提到他其實對台劇不熟，就連《犀利人妻》也沒看過。因此，他就好奇除了《華燈初上》之外，最頂的台劇是哪一部呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，呼聲最高的就是《痞子英雄》，網友紛紛直喊「痞子英雄，沒有之一」、「痞子英雄，依然寶座穩穩的」、「痞子英雄吧！雖然當初收視率好像不高」、「痞子英雄啦！X翻了」、「平心而論是痞子英雄」、「痞子英雄，陳在天超帥」、「痞子英雄，以當時來說題材還算不錯」、「痞英，算是台劇大突破又有內容」。

除了《痞子英雄》外，還有許多經典作品也被網友點名，「年輕人不知道20年前流星花園紅遍東南亞嗎」、「流星花園都攻到港中韓日了」、「知名度最高的還是流星花園」、「品質來說，一把青」、「俗女養成記、火神的眼淚、我們與惡的距離都好看」、「誰是被害者」、「想見你」、「題材的話，與惡；收視率的話，新兵日記」。