亞洲父母「抵死不道歉」？　他貼哽圖掀網共鳴：理虧就裝沒事

▲原PO好奇，亞洲父母即使做錯事，是否都不太願意道歉？（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

從小被父母教育著做錯事要道歉，但父母做錯事，想從他們口中聽到一句抱歉的困難程度，想必台灣多數人很有體會，就有網友看完動畫影片後，反思亞洲家長對於「道歉」一事的做法，好奇提問網友們是否亞洲父母真的不會向孩子道歉？

一名網友在PTT的Gossiping板上發文表示，「最近看完皮克斯的《青春養成記》，裡頭描繪控制狂加情勒的亞洲媽媽滿精準的，但有一張哽圖……」從原PO貼出的照片可以看到，動畫中的亞洲媽媽說了一句「我很抱歉」，而圖片上方文字則寫著「《青春養成記》裡對亞洲家長最不現實的描寫非這段莫屬」。

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▲原PO貼出的動畫梗圖。（圖／翻攝自PTT）

原PO對此就好奇亞洲家長是否真的不會道歉，並以自身經驗表示，「回憶起來好像真的沒有，雖然沒有過很嚴重的爭吵，但每次的和解過程都沒有所謂正式的道歉，媽媽總是會煮幾道我愛吃的，然後在廚房喊：『來吃飯了』，最後逐漸在晚飯時由沉默改為幾句滿不在意的簡短對話破冰。」

文章一出引起眾多網友共鳴，紛紛留言表示，「道理講不過講態度，態度講不贏論輩分，這才是亞洲父母」、「真沒聽過，理虧他們就隔天裝沒事而已」、「理虧就情勒，你怎麼可以這樣跟我講話」、「我媽說過她絕不會道歉」、「天下無不是的父母這句就是要你全吞了」、「道歉會給他很沒安全感，失去權力的感覺」。

不過也有網友持相反意見，「會啊，我爸有時候工作壓力大會比較兇，事後都會跟我說抱歉他不應該這樣」、「我爸媽都會道歉 ，要看家庭吧」、「我要是誤會小孩會跟他道歉，因為錯就是錯，跟父親小孩無關，單純是原則」、「我覺得道不道歉不是重點，而是在於家庭關係有沒有和解」。