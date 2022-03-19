大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　他全程目睹！網見手法嗨喊：拜師了

記者黃品臻／綜合報導

走在路上，看到想搭訕的人，怎麼開啟話題很重要。就有網友分享，曾在超商購物時，意外目睹一位大叔向年輕長髮妹搭話，起初見長髮妹有意離開，沒想到大叔的「搭訕內容」卻徹底反轉局面，讓網友直呼想拜師！

▲長髮妹子在超商遇到大叔搭訕。圖非本文當事人。（示意圖／記者曾筠淇攝）

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一名網友在PTT的WomenTalk板上發文分享，曾有一次去超商買東西時，看到一位身高有160、目測大概20幾歲的氣質長髮妹，正站在冷藏貨架前挑選微波便當，後來一位年約35歲以上的大叔走進超商要拿包裹，結完帳後也注意到了那位女生，便走去冷藏貨架也要挑商品。

原PO描述當天現場狀況表示，長髮妹察覺大叔靠近後，選了一個便當就緩緩往左撤到飲料區，試圖保持一段距離，沒想到大叔在評估現場狀況後，突然開口說了一句「同學，請問一下，這個便當口味好吃嗎？妳有吃過嗎？」長髮妹稍微靠近一看，就回覆大叔「這款熱量太高，我沒有吃過」。

▲大叔搭訕成功，還留下自己的聯絡方式給長髮妹。（示意圖／pixabay）

看似成功打開話匣子，原PO寫道，「大叔跟女生肩併著肩、開始聊天，聊了關於健身、減肥、食材，大叔拿出了筆，寫聯絡方式在紙條給了她，大叔就走出超商了」。一氣呵成的過程也讓原PO傻眼表示，「有親眼看過，旁人在超商被搭訕的經驗嗎？」

文章一出，不少網友對於搭訕技能滿點的大叔感到佩服不已，「代表大叔煞到正妹啊，超商能聊這麼多話題，開局贏一半了」、「這個大叔真的是厲害」、「大叔是搭訕達人，如果拜師感覺可以學到很多」、「我覺得問東西好不好吃、好不好用很合理」、「得體的搭訕也沒什麼不好啊」、「聊減肥反而加分，不是每個正妹天生瘦，有些減肥變瘦變正」。