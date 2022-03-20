▲桃園首家以洋傘為主題觀光工廠「國巨洋傘文創園區」開園。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園首座以洋傘為主題的觀光工廠-國巨洋傘文創園區，19日於大園區舉行慶成啟用典禮。市長鄭文燦表示，國巨洋傘文創園區耗資3億元、歷經3年籌備，是低碳環境教育園區，未來將結合鄰近的溪海休閒農業區、竹圍漁港、許厝港濕地等景點，成為桃園旅遊的必經之地。

▲國巨洋傘董事長李銘智表示，傘緣結善緣。（圖／市府提供）

鄭市長說，國巨洋傘見證了台灣雨傘王國的興衰，透過研發升級轉型生產頂級洋傘，並創設自有品牌，產品受到全球眾多知名精品品牌青睞，紛紛找國巨洋傘代工製造，未來市府規劃結合國巨洋傘的文創商品與城市行銷，讓國巨洋傘成為高品質品牌的代名詞，進一步帶動大園的觀光旅遊。

▲市長鄭文燦參觀「國巨洋傘文創園區」。（圖／市府提供）

鄭市長也撐傘走入以雨水回收再利用系統所打造的「降雨廊道」，體驗不同時雨量的降雨強度，並藉由館內展覽認識台灣傘業發展史與氣候變遷等議題。他表示，桃園現有32家觀光工廠及產業文化館，市府推動學校戶外教學計畫，讓觀光工廠及休閒農場等成為戶外教學的重要場域。

▲「降雨廊道」體驗不同時雨量的降雨強度。（圖／市府提供）

國巨洋傘斥資3億元，於2016 年起在大園區打造「國巨洋傘文創園區」並獲得銀級綠建築標章，目前文創園區正在申請環境教育設施場所認證中，未來也將成為優質環教學習場所。國巨洋傘欣業股份公司自1984年創立，早期以製造平價雨傘為主，1990年後逐漸轉為主攻以外銷為主的高級仕女洋傘市場，並在2009年轉型自創自有品牌，運用特殊材質布料，製造出遮光率99.99%的頂級洋傘，並陸續開發抗UV等多功能商品，許多全球知名精品品牌也紛紛找國巨洋傘代工製造，不僅是全球知名的洋傘製造商，也是台灣雨傘工業發展的重要見證者。

國巨洋傘欣業有限公司董事長李銘智表示，國巨洋傘文創園區於2016 年起斥資打造，未來園區將秉持節能、無毒、減廢、低碳等目標永續經營，成為優質環教學習場域；同時也感謝他進入洋傘產業時，提攜他的昔日老闆曾茂力、前立委黃主文，以及曾是洋傘同業、一起做公益的前縣議員江永忠等好友，一路走來，在歲月歷程中曾經的力助。

▲李銘智、曾茂力、黃主文、江永忠及夫人杜靜枝（由左至右）。（圖／江永忠提供）

包括立法委員湯蕙禎、黃世杰、鄭運鵬、市議員林政賢、徐其萬、彭俊豪、黃婉如、黃家齊、謝美英、蘇家明、張桂綿、陳美梅、市府經發局長郭裕信、客家局長黃傅淑香、教育局副局長林威志、大園區長徐藍科、國巨洋傘欣業有限公司董事長李銘智、前內政部長黃主文、桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福、教育界各校及家長代表均一同出席活動。