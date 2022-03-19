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華燈熱潮再現！騎上繽紛絢彩「GoShare Disco」走訪一日復古約會熱點

▲▼ 華燈熱潮再現！騎上繽紛絢彩「GoShare Disco」走訪一日復古約會熱點 。（圖／ETtoday）

▲共享電動機車GoShare大玩閃亮復古風，推出前所未見的繽紛絢彩GoShare Disco限定車款。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

《華燈初上》最終季在萬眾期待下上映，除了劇情撲朔迷離令人上癮，劇中懷舊復古場景和華麗穿搭更成為討論焦點，共享電動機車GoShare也搶搭台劇經典熱潮，大玩閃亮復古風推出「GoShare Disco」限定車款，整台車身散發著華麗繽紛的絢彩光芒，就像舞池中央會出現的Disco球，讓人聯想到華燈裡誇張耀眼的經典復古穿搭。想與另一半來一場特別的放閃約會嗎？不妨用GoShare App尋找車牌號碼含「1、7、3」的GoShare Disco，穿梭在最經典的華燈場景，感受濃濃的復古氛圍。

▲▼ 華燈熱潮再現！騎上繽紛絢彩「GoShare Disco」走訪一日復古約會熱點 。（圖／ETtoday）

▲GoShare Disco限定車全身猶如披上閃耀奪目的霓虹華服，不管是在白天或夜晚騎乘，都能折射出華麗七彩光芒。

▲▼GoShare,華燈初上,共享機車。（圖／資料照）

▲車身強烈的彩虹炫光，在街頭是最閃耀的存在。

▲▼GoShare,華燈初上,共享機車。（圖／資料照）

▲到訪萬華一定要來「華西街珍果」古早味冰店，品嚐道地台味的同時也朝聖華燈初上拍攝經典場景。

充滿歷史風情的萬華，演繹著古城舊時代的美麗與繁華，是許多人的兒時回憶和觀光熱門景點，而龍山寺附近、華西街觀光夜市的美食更是一絕，其中靠近龍山寺的「華西街珍果」古早味冰店，專賣台北越來越少見的「水果冰」，走過一甲子歲月，甚至還被華燈劇組相中，成為羅雨儂和蘇慶儀學生時代吃冰、被初戀丟紙條搭訕的場景，隨著這部劇的爆紅，到訪萬華一定要來「華西街珍果」朝聖，品嚐美食的同時也回味劇情。

▲▼ 華燈熱潮再現！騎上繽紛絢彩「GoShare Disco」走訪一日復古約會熱點 。（圖／ETtoday）

▲現在騎GoShare還有機會拿到瞎趴的放閃墨鏡開廂禮。

▲▼ 華燈熱潮再現！騎上繽紛絢彩「GoShare Disco」走訪一日復古約會熱點 。（圖／ETtoday）

▲復古墨鏡閃著炫彩光芒，復刻70年代經典款式，時髦超好拍。

既然是「華燈一日約會」，華麗配件可不能少，現在騎GoShare就能隨機拿放閃墨鏡開廂禮，造型完整復刻70年代經典墨鏡樣式，配上與GoShare Disco車體相呼應的「炫彩」光芒，根本就是拍照凹造型的最佳單品。只要拍照上傳至GoShare粉專指定貼文就可以再拿200元騎乘金，趁機大秀各種風格美照。

▲▼ 華燈熱潮再現！騎上繽紛絢彩「GoShare Disco」走訪一日復古約會熱點 。（圖／ETtoday）

▲GoShare還搜羅了30家台北人氣餐廳，還能享受獨家的73折起用餐優惠。

▲▼ 華燈熱潮再現！騎上繽紛絢彩「GoShare Disco」走訪一日復古約會熱點 。（圖／ETtoday）

▲「浪苑」堪稱東區夜生活新據點，最適合與另一半高調放閃留下難忘回憶。

走訪完景點，再跟著「GoShare Select 美食挑剔指南」和另一半享受浪漫美饌吧！只要打開GoShare App地圖，就可以快速查看30間台北人氣餐廳。堪稱東區夜生活新據點的「浪苑」，不僅工業風的用餐空間頗具風格、提供各種創意美味料理，店面前極具特色的手繪塗鴉牆也是吸睛打卡點使用GoShare SCAN & PAY結帳還就能享最低73折起獨家優惠，3/31前單筆消費滿173元還可再享200元騎乘金獎勵。

3/31 前，只要搶到全台限量10台車牌號碼含「1、7、3」的GoShare Disco限定車，騎乘一趟就可以獲得170元騎乘金、期間換電一次加碼再領173元騎乘金。剩下不到兩週時間，快抓緊出門大力當街放閃吧！

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