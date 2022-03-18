花蓮男喝酒談戰爭！他「挺俄羅斯」爆氣動手　無情砍殺挺烏友人

▲男子挺俄羅斯，拿刀砍殺挺烏友人。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）



記者柯振中／綜合報導

花蓮縣17日深夜發生酒後糾紛，37歲的陳男與51歲陳姓好友、另一名林姓友人相約喝酒，卻因為「烏俄戰爭」的立場不同，氣得持刀追砍51歲陳男，導致對方手部、頸部受傷。全案調查後依照殺人未遂罪送辦。

花蓮縣警吉安分局17日深夜接獲醫院轉通報，發生了刀傷案件，於是成立專案小組調查，在吉安光華村逮捕正在睡覺的37歲陳姓男子。

警方調查後才知道，37歲陳男與51歲陳男、林姓友人相約在吉安鄉南華一處工寮喝酒，酒桌上談到了「烏俄戰爭」，37歲的陳男挺俄羅斯、51歲的陳男則挺烏克蘭，雙方立場不同，發生了口角，37歲陳男氣得衝入屋內，拿起菜刀猛砍，51歲陳男雖然舉起椅子反抗，但手部、頸部仍被砍傷，嚇得同桌友人趕緊打電話通報救護車，所幸51歲陳男送醫後無生命危險。

▼2名好友對烏俄戰爭的看法有所不同，竟然演變成暴力事件。（圖／路透社）



警方前往現場時，只有血跡與菜刀，並沒有人留在現場，於是封鎖現場進行採證，掌握涉有重嫌的37歲陳男，6小時後成功逮到人。

37歲陳男落網後坦言，喝酒導致情緒失控，才會持刀砍人，酒醒後對此非常後悔。警方詢問完畢後，依照殺人未遂罪移送法辦。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完