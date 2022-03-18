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小嫻+千名學生站上古牆「千人傳唱」超震撼！恆春半島歌謠祭登場

▲「半島歌謠祭」動員上千人參與。（影／半島歌謠祭提供）

記者林育綾／台北報導

恆春半島歌謠祭今（18）日起至20日登場，其中重頭戲「千人傳唱」號召超過千位在地人共同排練，藝人小嫻也將與半島上千名學童，一起站上古城唱民謠。這次更邀請到美國漫威作曲家Bob改編「思想起」為《恆春山海交響曲》，齊唱歌聲勢必震撼全場！

▲▼恆春半島歌謠祭。（圖／半島歌謠祭）

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▲恆春半島歌謠祭登場，車城國小溫泉分校學生期待可以上古城唱民謠。（圖／半島歌謠祭）

「半島歌謠祭」自國際民謠節轉型以來進入第4年，去年受疫情影響，延期至今年3月18-20日舉行，第一天由大象體操和李英宏分別演出改編民謠的新作品，第二天就來到半島歌謠祭的重頭戲《半島火花》。

▲▼「半島歌謠祭」將於3/18-20登場，以恆春半島傳統民謠為基底，融合流行、爵士、交響樂等多元曲風，串連學校、協會和在地音樂人，動員上千人參與。（圖／半島歌謠祭提供）

▲「半島歌謠祭」動員上千人參與。（圖／半島歌謠祭提供）

這次亮點之一是邀請到美國漫威作曲家Bob改編「思想起」為《恆春山海交響曲》，由51人編制的台北愛樂管弦樂團演奏；還有上千位半島學生站上古城牆，一起唱《守牛調》和《半島風聲相放伴》。

屏東縣長潘孟安表示，民謠是特有的閩南語古調，是恆春半島特有的傳統文化，在傳承工作上非常不容易，這次「千人傳唱」不只國小、國中學生，連幼兒園有20所學校會一起參加，非常感動。

▲▼恆春半島歌謠祭。（圖／半島歌謠祭）

▲山海國小學生認真練習彈月琴唱民謠。（圖／半島歌謠祭）

從去年12月開始，每位參與的在地學生們就開始為了「千人傳唱」而練唱，有些小朋友從不會唱閩南語民謠，一字一句慢慢練習，到能唱出完整的一首曲調；有的小朋友則是不斷精進自己的月琴技巧。學校老師們也為此投入許多心力，偶爾看到放學後仍然在一旁陪練的身影、社團練習時，總是掛心的模樣；幼兒園的園長、老師們，特別將民謠歌詞轉化為簡單好記的肢體語言，帶著小小朋友又唱又跳。

而這次特別參與演出的藝人小嫻，也花了許多時間練習，對於能和孩子們、傳藝師們一起站上城牆唱民謠，感到非常緊張也興奮。

▲▼恆春半島歌謠祭。（圖／半島歌謠祭）

▲小嫻為了學唱民謠，花了不少時間向哈姆老師學習。（圖／半島歌謠祭）

半島歌謠祭的執行團隊負責人林志遠說，為了讓全台各地的遊客們都有機會共襄盛舉，這場台北愛樂管弦樂團協領1010位恆春孩子、民謠傳藝師共譜「半島火花與山海交響曲」開幕秀，特別安排在3月19日晚上。

千人傳唱的兩首曲目分別為《守牛調》及《半島風聲相放伴》，前者屬於民謠中較近代的曲調，節奏明朗輕快；後者則是同名舞台劇中的主題曲，唱出恆春半島的歡快氣氛，教唱影片都已上傳至Youtube，民眾也能上網觀賞，並親自到活動現場一起加入合唱，感受民謠的震撼力量。

半島歌謠祭策展人張彥頡表示，節目還另外安排來自宜蘭的無獨有偶劇團，帶領恆春孩子們演出《朵朵的禮物》光影戲，以及微光製造舞團與社區媽媽共舞表演，都很適合闔家觀賞和參與。

▲▼恆春半島歌謠祭。（圖／半島歌謠祭）

▲恆春半島歌謠祭入口意象的「交通路標指引」也意外成為打卡點。（圖／半島歌謠祭）

而半島歌謠祭入口意象的「交通路標指引」也意外引起討論，成為爆紅的打卡景點，若想留影紀念，可把握期間限定3天內拍照；想一睹上城牆唱民謠的震撼現場，千萬別錯過3/19（六）的精彩夜晚！

2022 恆春半島歌謠祭
地點：屏東縣恆春鎮西門廣場
時間：2022年3月18-20日
3/18（五）下午6:00-22:00 /詩市集、老調新聲、光影戲、舞動古城
3/19（六）下午6:00-22:00 / 半島火花、千人傳唱、詩市集、老調新聲、光影戲、舞動古城
3/20（日）下午1:00-6:00 / 「搖起來」世界音樂講座
＊相關資訊可至：「屏東縣政府文化處」粉絲團、「島上寫歌」粉絲團。

 

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