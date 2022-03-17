商討俄國侵烏　白宮：拜登與習近平將於18日通話

▲ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）
文／中央社華盛頓17日綜合外電報導
美國白宮今天表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平18日將就中美競爭，以及俄羅斯入侵烏克蘭等議題進行通話。
北京至今仍不願意就俄國入侵烏克蘭，譴責親密盟友俄羅斯，反而怪罪美國與北大西洋公約組織（NATO）向東擴展勢力，導致情勢升高。
白宮發表聲明表示：「兩位領導人將討論兩國的競爭、俄國對烏克蘭發動戰爭，以及其他雙方共同關切的議題。」
▲ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）
文／中央社華盛頓17日綜合外電報導
美國白宮今天表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平18日將就中美競爭，以及俄羅斯入侵烏克蘭等議題進行通話。
北京至今仍不願意就俄國入侵烏克蘭，譴責親密盟友俄羅斯，反而怪罪美國與北大西洋公約組織（NATO）向東擴展勢力，導致情勢升高。
白宮發表聲明表示：「兩位領導人將討論兩國的競爭、俄國對烏克蘭發動戰爭，以及其他雙方共同關切的議題。」
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