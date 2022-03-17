商討俄國侵烏　白宮：拜登與習近平將於18日通話

英國《每日郵報》報導，在俄、烏戰火正熾之際，國際知名的烏克蘭代孕行業已陷入混亂，面臨前所未有的困境。一些曝光的照片顯示，基出於安全考量，烏國代理孕母生下的大量新生娃娃，目前被安置在基輔近郊住宅區一處在地下室臨時布置的診所裡。