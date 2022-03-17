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在外飄泊5天…困難重重　烏國出現返鄉潮「還是回烏克蘭好」

▲▼烏克蘭一名警察協助一對老年夫婦搭上為流離失所者提供的公車。（圖／路透）

▲烏克蘭一名警察協助一對老年夫婦搭上為流離失所者提供的公車。（圖／路透）

中央社

烏克蘭西部利維夫市的火車站擠滿了想要出境以逃離戰火的乘客；但在遠離大廳的另一荒涼月台上，有一小群不願「失了根」的民眾走出車廂，他們逃到鄰國不久後就返回烏克蘭。

儘管感謝歐洲他國敞開雙臂迎接，但有許多烏克蘭難民發現，他們無法在國外展開新生活。

60歲的納塔盧卡（Svitlana Natalukha）一邊拭去孫兒的淚水一邊說，她與家人在外飄泊了5天，起初逃離烏克蘭，後來還是決定回來。

納塔盧卡和28歲的女兒卡努卡（Galyna Kanuka）及兩名孫兒離開烏東哈爾科夫（Kharkiv）州的家並安全抵達波蘭後，今天又回到利維夫（Lviv）。

這家人稱讚波蘭的熱情款待，但對於被連根拔起的未來感到巨大的茫然。

卡努卡說：「志工幫了很多忙，但僅限於他們在的地方。他們告訴我們，去其他城市找更多的志工幫忙。」她蜷縮在寒冷的月台上，旁邊是一堆裝有行李的袋子。

這家人提到，語言障礙也是們決定回國的原因，這使她們在一名孩子生病求治時增添了麻煩。

根據聯合國，自3週前俄羅斯展開入侵以來，已有300 萬人逃離烏克蘭。但並無官方數據顯示，在衝突持續下，有多少烏克人返國。

但法新社記者本週目睹，有3列載著100至250名乘客的列車，從波蘭普瑟米斯市（Przemysl）駛來利維夫。

車上有些是響應烏克蘭號召以提供軍事支援的外籍志願者，有些是運送援助物資的人，但多數是持用烏克蘭護照的婦女和兒童。

在利維夫車站樓梯間上方有個手寫告示，上面寫著「回家吧，祖國在等你」。

不願透露姓氏的列車長奧列克桑德（Oleksandr）表示，有時候會有多達300人回來，大約是搭火車出境人數的1/3。他說：「起初沒有這樣的例子，最近開始有許多帶著孩子的婦女回來了。」

儘管已有許多國家、特別是是歐盟成員國採取了一些特別措施，來迎接逃離戰火的烏克人，但仍難以安撫難民對於開展新生活的恐懼。

奧列克桑德說：「他們覺得從長遠來看，不會得到照顧…一位女士說，她在那裡待了幾天都沒有落腳處，所以還是回到烏克蘭比較好。」

儘管利維夫遠離前線，但到處都是檢查站、窗戶以沙袋保護、空襲警報徹夜響起，這無疑是個陷入戰火的國家。市郊一座軍事基地13日遭俄軍空襲，造成35人喪生。

但對於納塔盧卡和她的家人來說，利維夫至少是「家以外的另一個家」，在艱難時期是個小小的安慰。

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