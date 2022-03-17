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南投辣姨遭機車擦撞踉蹌　隔天才知差點被搶！還好包包這樣背

記者高堂堯／南投報導

許姓婦人於16日晚間側背皮包、行經草屯鎮市區，突遭後方一台雙載機車騎士伸手行搶，所幸歹徒並未得逞、隨即加速逃離現場；警方獲報後，積極調閱周邊監視器畫面，稍早已逮捕其中一名嫌犯洪姓男子到案，訊後依搶奪罪嫌移送法辦。

▲草屯鎮發生飛車搶奪未遂案，嫌犯遭警方逮捕移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯鎮發生飛車搶奪未遂案，一名嫌犯遭警方逮捕移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯警分局，本案發生於昨晚10時許，為目擊過程的熱心民眾報警，指草屯敦和宮附近發生飛車搶奪未遂案；從監視器畫面看來，受害婦人獨自靠左走在馬路邊、一邊用左手持手機講話，一台騎士和乘客都戴全罩式安全帽、穿長袖衣褲的雙載機車從後方逼近，經過婦人身邊時，乘客突然伸出左手拉扯婦人的皮包，害婦人往前一個踉蹌、差點摔倒在地。

▲▼2名嫌犯從後方雙載逼近，與受害人錯身時下手行搶。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼2名嫌犯從後方雙載逼近，與受害人錯身時下手行搶。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯鎮發生飛車搶奪未遂案，嫌犯遭警方逮捕移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，幸虧婦人採用的是右肩斜背方式，歹徒下手並未成功奪走皮包，隨即逃逸無蹤，不過受害婦人也沒有主動報警，警方獲報到場時已離開現場，也沒到派出所報案，在警方積極訪查下，才得知穿著入時、身材保養得宜的受害者人，竟為43年次的許姓婦人，並連絡她到場製作筆錄。

▲▼警方示範側背皮包的防搶方式。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警方示範側背皮包的防搶方式。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯鎮發生飛車搶奪未遂案，嫌犯遭警方逮捕移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯所長廖志緯立刻率所內同仁積極調閱週遭附近監視器，發現2名嫌犯懸掛假車牌、試圖躲避查緝，經抽絲剝繭後已查獲1名52歲洪姓男子到案，洪男供稱因缺錢花用才計畫行搶，全案訊後依搶奪罪嫌移送南投地檢署偵辦。

廖志緯也趁機向民眾宣導正確防搶觀念：背負單肩背包時要避免背於外側（鄰近馬路一側），最好採斜肩背的方式，且須將背包置於前方、以雙手護住，如此不僅可降低遭搶機率，也會讓嫌犯覺得無機可趁，進而放棄搶奪念頭。

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