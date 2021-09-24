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社會 社會焦點 保障人權

他鎖車門扯衣「妳當小三」硬上　遭戳眼踹老二擊潰「納妾意志」

▲桃園市黎姓男子前年10月間見身障女子可欺，假借幫忙搬運礦泉水上車，後來趁四下無人在車內對其伸狼爪企圖硬上，反遭女子戳眼、踹老二反抗才作罷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲黎男前年10月間見身障女可欺，假借幫忙搬運礦泉水上車，趁四下無人在車內對其伸狼爪企圖硬上，反遭女子戳眼、踹老二反抗才作罷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黎姓男子於2019年10月間在某檳榔攤見中度身障女子可欺，假借幫載礦泉水誘騙女方上車，事後藉口開車至石門水庫附近偏僻處，黎趁機脫去女子衣物，仗著身體優勢壓住她企圖性侵，還說「要她當小三」等語，女方反抗對黎戳眼、踹老二，黎男中招劇痛後作罷。女方事後驗傷報警提告，桃園地院法官認為，黎男犯行明確，依對心智缺陷之人犯強制性交罪未遂罪判處有期徒刑3年6月，還可上訴。

檢警調查，黎姓男子於2019年10月1日下午在龍潭區某檳榔攤遇見年約30歲中度身障女子，佯稱請她幫忙搬運桶裝泉水，女子不疑有他同意後搭乘其車先至新竹縣關西鎮搬運礦泉水，後來再開車回到石門水庫附近停車場，見四下無人在車上強脫女子衣物與脫去褲子，親吻其胸部等處，還以手指觸摸其下體，再以身體壓住女子企圖進一步性侵。

女子不甘受辱反抗，但黎男仍無放手之意，女子伸手猛戳黎男眼睛，還出腳踹其生殖器，黎男受痛後大聲叫罵才作罷沒，女子事後向社工投訴並報警驗傷提告，桃園地檢署複訊後依妨害性自主罪嫌將黎男提起公訴。

桃園地院法官審訊時，黎男坦承有碰女子胸部與脫去褲子，也知道女子有中度身障症狀，但否認有強制性交，辯稱因女子不讓他脫去褲子，所以並未發生性行為；女子則指控，黎男在車上說「對她一見鍾情」、「要她當小三」等語，後來就硬脫其衣物，企圖將其生殖器要插入其下體，並親吻其胸部等處，她想出去，黎把車門鎖起來，當時黎壓在身上，我猛推其頸部、戳其眼睛，但他力氣很大推不開，還嘗試繼續性侵，但生殖器已硬不起來，她以腳踢其生殖器黎男，因吃痛後才作罷。

法官根據女子事後驗傷，在其胸部採集到黎男唾液DNA，前後證詞一致可採信，黎事後賠償女子12萬6千元，並簽下和解簽協議書，足見坦承有欲性侵行為；法官審酌，黎男明知女子有心智缺陷，為滿足個人性慾對其強制性交，雖然未遂但仍讓其身心受創，犯後還否認難認有悔悟之心，考量雙方已達成和解，黎也已賠償，審結依對心智缺陷之人犯強制性交罪未遂，判處3年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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