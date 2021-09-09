花蓮兄弟檔娃娃機店遇襲！4煞持西瓜刀追砍　再砸轎車洩憤

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市中正路上一處娃娃機店，8日晚間發生聚眾鬥毆持刀傷人案件，呂姓兄弟2人於一家娃娃機店內遭人尾隨圍毆一路追打，2人所駕自小客車也遭同夥人砸毀，警方聞訊趕到現場，打人的一夥人四散逃逸，經佈線圍捕30分鐘後將行兇4名惡少全數帶回警所訊問並依殺人未遂、刑法聚眾鬥毆等罪移送偵辦。

▲花蓮警方聞訊趕到現場先將被毆2兄弟帶回警所，吸引路人民衆圍觀。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

▲被追殺呂姓兄弟2人胸部手臂頸部都掛彩。

據了解，呂姓兄弟當晚開車在路邊臨時停車後，遭一輛白色轎車尾隨（車上計黃20歲、張20歲、潘20歲、邱22歲4人），2人進入娃娃機店內四處查看時，尾隨在後的轎車上，邱姓及潘姓2名男子下車手持西瓜刀攻擊兄弟兩人，呂姓兄弟在一陣拉扯後嚇得落荒而逃。

這時白色轎車上黃姓及張姓2男也下車，持刀追打呂姓兄弟2人，一陣追逐後，行兇的一方回到娃娃機店前，繼續怒砸呂男停放路邊的車輛洩憤，才搭乘轎車逃逸。雙方在大馬路上來回追逐，引起不少附近民眾側目報警，警方獲報後趕到現場，找到遭追砍的呂姓兄弟2人，並帶回派出所訊問。

▲警方佈線圍捕30分鐘後將行兇4名惡少全數帶回警所依殺人未遂、刑法聚眾鬥毆等罪移送偵辦。

警方訊後表示，呂弟與邱男疑似是因為感情糾紛在社群軟體上爆發衝突，8日晚間在無預警下，於中正路上的娃娃機店，邱男找來友人持刀攻擊。

▲行兇的2把西瓜刀。

警方在了解案況後，立即佈下警網在30分鐘內破案，陸續將4名持刀惡煞帶返派出所偵訊，而遭砍的呂姓兄弟，胸部手臂頸部都有受傷，救護人員帶往醫院包紮治療後，目前並無大礙。

花蓮分局分局長郝心誠表示，訊後將依殺人未遂、刑法聚眾鬥毆等罪送辦，也會建請檢方採取預防性羈押。

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