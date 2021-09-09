　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮兄弟檔娃娃機店遇襲！4煞持西瓜刀追砍　再砸轎車洩憤

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市中正路上一處娃娃機店，8日晚間發生聚眾鬥毆持刀傷人案件，呂姓兄弟2人於一家娃娃機店內遭人尾隨圍毆一路追打，2人所駕自小客車也遭同夥人砸毀，警方聞訊趕到現場，打人的一夥人四散逃逸，經佈線圍捕30分鐘後將行兇4名惡少全數帶回警所訊問並依殺人未遂、刑法聚眾鬥毆等罪移送偵辦。

▲花蓮警方聞訊趕到現場先將被毆2兄弟帶回警所，吸引路人民衆圍觀。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

花蓮警方聞訊趕到現場先將被毆2兄弟帶回警所，吸引路人民衆圍觀。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

▲花蓮警方聞訊趕到現場先將被毆2兄弟帶回警所，吸引路人民衆圍觀。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

被追殺呂姓兄弟2人胸部手臂頸部都掛彩。

據了解，呂姓兄弟當晚開車在路邊臨時停車後，遭一輛白色轎車尾隨（車上計黃20歲、張20歲、潘20歲、邱22歲4人），2人進入娃娃機店內四處查看時，尾隨在後的轎車上，邱姓及潘姓2名男子下車手持西瓜刀攻擊兄弟兩人，呂姓兄弟在一陣拉扯後嚇得落荒而逃。

▲花蓮警方聞訊趕到現場先將被毆2兄弟帶回警所，吸引路人民衆圍觀。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

這時白色轎車上黃姓及張姓2男也下車，持刀追打呂姓兄弟2人，一陣追逐後，行兇的一方回到娃娃機店前，繼續怒砸呂男停放路邊的車輛洩憤，才搭乘轎車逃逸。雙方在大馬路上來回追逐，引起不少附近民眾側目報警，警方獲報後趕到現場，找到遭追砍的呂姓兄弟2人，並帶回派出所訊問。

▲花蓮警方聞訊趕到現場先將被毆2兄弟帶回警所，吸引路人民衆圍觀。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

警方佈線圍捕30分鐘後將行兇4名惡少全數帶回警所依殺人未遂、刑法聚眾鬥毆等罪移送偵辦。

警方訊後表示，呂弟與邱男疑似是因為感情糾紛在社群軟體上爆發衝突，8日晚間在無預警下，於中正路上的娃娃機店，邱男找來友人持刀攻擊。

▲花蓮警方聞訊趕到現場先將被毆2兄弟帶回警所，吸引路人民衆圍觀。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

行兇的2把西瓜刀。

警方在了解案況後，立即佈下警網在30分鐘內破案，陸續將4名持刀惡煞帶返派出所偵訊，而遭砍的呂姓兄弟，胸部手臂頸部都有受傷，救護人員帶往醫院包紮治療後，目前並無大礙。

花蓮分局分局長郝心誠表示，訊後將依殺人未遂、刑法聚眾鬥毆等罪送辦，也會建請檢方採取預防性羈押。

►腦公！你不可以賴帳喔

►想吃燒肉快存起來！

ET快訊
周末補班有望放颱風假！璨樹路徑北修　將貫穿北台灣
LIVE／北市裝修工夫妻染疫　柯文哲最新說明
新北3天廣篩12338人　陽性率曝光
快訊／板橋社區確診者「不同樓層」！　侯友宜警告4件事
新北Delta感染源頭在哪　陳時中認「這兩人」最有可能
郭董首公開現身！眾人碰肘感謝　他喊話：疫苗搶很兇，還要緊盯
快訊／蔡英文聲援張鈞甯　國台辦回應了！
快訊／三重新增2本土！　Ct值超過30
LIVE／幼兒園群聚擴大至27人　侯友宜最新說明
北市確診足跡曝光！　搭捷運到這6站
防Delta返鄉雙鐵中秋降載？　陳時中曝「關鍵考量」
爆Delta群聚不升三級？　陳時中回應了
居檢外出跨縣市見親友！她挨罰7萬哭喊：我單親
板橋社區大樓「確診樓層分佈」曝！　陳時中：埃及爸也常去三重
新北Delta感染源曝　陳時中 : 不排除來自埃及爸
幼兒園群聚「可能源頭」！　一圖掌握27人傳播鏈
新北幼兒園、某住宅環境採撿！　結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉男和家人吵架揚言跳樓　躺臥15F頂樓邊警消急救援

控妻與網友「跨年砲」求償百萬　他形容婚姻像「大便的味道」吞敗

約美眉在摩鐵喝酒...竹聯大哥撂10人衝進來！他付鉅款簽本票脫身

遭前男友持刀猛砍！正妹後頸秒現20cm刀傷　下秒忍劇痛捏爆他下體

居檢外出跨縣市見親友！她挨罰7萬「嫌罰太多」哭喊：我單親

夜飆台3線變換車道被警攔！他「冷汗直流」　後車廂驚見K他命

花蓮兄弟檔娃娃機店遇襲！4煞持西瓜刀追砍　再砸轎車洩憤

小孩在車上！夫妻鬧離婚吵起來　火爆夫兩度追撞害妻腦震盪

快訊／嘉南大圳驚見「1女屍漂河面」！　警消急搬上岸

6嫌「挖礦」撈200萬還偷接電　台電1年損失破千萬

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

璨樹「爆炸性發展」路徑肥恐穿台 暴風侵襲率破50%...估明晚海警！

醉男和家人吵架揚言跳樓　躺臥15F頂樓邊警消急救援

控妻與網友「跨年砲」求償百萬　他形容婚姻像「大便的味道」吞敗

約美眉在摩鐵喝酒...竹聯大哥撂10人衝進來！他付鉅款簽本票脫身

遭前男友持刀猛砍！正妹後頸秒現20cm刀傷　下秒忍劇痛捏爆他下體

居檢外出跨縣市見親友！她挨罰7萬「嫌罰太多」哭喊：我單親

夜飆台3線變換車道被警攔！他「冷汗直流」　後車廂驚見K他命

花蓮兄弟檔娃娃機店遇襲！4煞持西瓜刀追砍　再砸轎車洩憤

小孩在車上！夫妻鬧離婚吵起來　火爆夫兩度追撞害妻腦震盪

快訊／嘉南大圳驚見「1女屍漂河面」！　警消急搬上岸

6嫌「挖礦」撈200萬還偷接電　台電1年損失破千萬

達成彼此的承諾　達比修有公開與大谷翔平私訊內容

醉男和家人吵架揚言跳樓　躺臥15F頂樓邊警消急救援

疫情改變了世界！日雜風民宿「宜蘭日和」宣布永久停業

確診護理師花蓮玩3天！他酸爆推「16158旅行套餐」

女業務賺超多！男友「自卑心作祟」狂勸離職　網全看傻眼

周末補班有望放颱風假！璨樹路徑北修　「東部近海北轉」貫穿北台

名醫「家裡有6台掃拖機器人」 　4千人見真相跪了：根本婚姻救星

才宣布視訊到中秋！陽明交大再啟動開學前快篩　700師生參加

等不到第二劑莫德納！超過12週抗體恐降　陳時中：保護力仍夠

把行李箱設計在手機上！realme GT大師版5G中階機潮拍實測

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

社會熱門新聞

情侶爆口角　她掏折疊刀砍殺男友

她找高評價舒壓　竟遇色情按摩師

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

即／內湖男「戴口罩」猝死車內　破窗發現明顯死亡

色警「2次邂逅」女騎士戀愛了！偷查車牌加臉書下場慘

215次欠繳「ETC+牌照稅」！她接通知不爽哭窮G了

鶯歌社區突公告「送肉粽」　警方回應了

桃園女收包裹被騙！控物流沒把關遭嗆

板橋社區住戶拒測PCR　警硬起來強制篩檢

鄧佳華認「親子台姐姐難追」！連千毅搖頭

男大生遭醉漢持刀恐嚇　多達50字的姓名反成焦點

網友出征條子鴿粉絲頁　他緊急關閉留言

外送員約愛援交妹　做到一半假冒警察殺價

麻吉被砍命危！他攜衝鋒槍復仇　仇家住處成蜂窩

更多熱門

相關新聞

三寶對決！騎士「空翻一圈」重摔昏迷

三寶對決！騎士「空翻一圈」重摔昏迷

台中市北屯區祥順路二段、軍福十三路口7日上午發生一起交通事故，該路口變換交通號誌時，賴姓騎士疑為搶快左轉，遭到對向直行同樣搶快的銀色轎車迎面撞上，由於疑似車速頗快撞擊力道猛烈，騎士連人帶車在空中翻了一圈，落地後機車瞬間起火燃燒，賴男也傷重昏迷，經送醫急救後恢復意識，幸無生命危險。詳細車禍原因及經過，由交通警察大隊釐清。

醉男闖紅燈過馬路遭撞飛　全身傷送醫搶回一命

醉男闖紅燈過馬路遭撞飛　全身傷送醫搶回一命

中彰快道男酒駕「自撞護欄亡」！車頭全爛

中彰快道男酒駕「自撞護欄亡」！車頭全爛

18歲兄弟逆倫砍死阿嬤！殘疾阿公看呆了

18歲兄弟逆倫砍死阿嬤！殘疾阿公看呆了

花防部2軍人持刀砍人躲營區　他退伍當天被逮

花防部2軍人持刀砍人躲營區　他退伍當天被逮

關鍵字：

惡少聚衆尋仇持刀追殺呂姓兄弟未遂轎車洩憤

讀者迴響

熱門新聞

獨家／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

快訊／五倍券10月8日正式上路　登記方法一次看

澎恰恰欠債失聯　許效舜經紀人曝「最後聯繫時間點」　

AV女神確診！剛辦完室內活動「發燒降不下」

璨樹大轉彎撲台！最新路徑圖曝

補班日碰上颱風假該怎麼辦？　薪資算法、是否出勤一次看懂

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面