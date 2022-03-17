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恆春台灣祭遇清明連假　警宣導治安維護：防毒入侵杜絕鬥毆

▲恆春警方17日邀請恆春地區飯店、民宿以及KTV業者召開「安居緝毒犯罪預防宣導及防制聚眾鬥毆座談會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警方17日邀請恆春地區飯店、民宿以及KTV業者召開「安居緝毒犯罪預防宣導及防制聚眾鬥毆座談會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「111年台灣祭」將於4月1日至3日在恆春半島大灣遊憩區舉行，由於適逢清明連續假期，恆春警方預估會有大批遊客湧入，為營造良好旅遊環境，於今(17)日上午邀請恆春地區飯店、民宿以及KTV業者，於分局三樓禮堂召開「安居緝毒犯罪預防宣導及防制聚眾鬥毆座談會」，宣導台灣祭期間警方實施安居緝毒、防制聚眾鬥毆等預防措施，以確保交通安全，維護地方治安。

▲恆春警方17日邀請恆春地區飯店、民宿以及KTV業者召開「安居緝毒犯罪預防宣導及防制聚眾鬥毆座談會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警方17日邀請恆春地區飯店、民宿以及KTV業者召開「安居緝毒犯罪預防宣導及防制聚眾鬥毆座談會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今天出席的飯店、民宿及KTV業者業者相當踴躍；杜絕危害地方治安發生，警方在場宣導飯店、民宿業者如何辨識新興毒品、辨別各種可能涉及不法的住客，並鼓勵業者踴躍加入恆警的「安居緝毒友善通報網」，一旦發現有可疑毒品犯罪，立即向警方通報處理，警民聯手共同打擊毒品犯罪。

針對聚眾鬥毆案件，由於類似情事影響社會秩序，警方也邀請轄內KTV業者與會，要求其善盡社會責任，向業者宣導應遵守「三不得、二通報」配合事項，期前杜絕聚眾鬥毆、酒後駕車等治安事件發生，恆警對於聚眾鬥毆之犯嫌，將以妨害秩序罪嫌現行犯進行逮捕、移送偵辦，嚴正警告不法分子勿有僥倖心態。

恆春分局分局長林明波表示，歡迎遊客到恆春半島參加台灣祭的音樂盛會，警方持續秉持嚴正執法之態度，防堵任何不法情事發生，創造「只要音樂、不要毒品、不要暴力」之優質環境，以維護恆春半島良好之旅遊品質。

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