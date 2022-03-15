無照男連闖2紅燈！士林勇警追800m遭正面對撞　驚險影片曝光

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區吳姓男騎士14日晚間行經中正、文林路口，因連闖2個紅燈，遭巡邏的邱姓警員發現，吳男拒檢後，以闖紅燈加速逃逸，邱警追了800公尺後，卻遭吳男騎車正面相撞，更波及路邊停放4部機車。經查，不肯就範的吳男因未繳罰單駕照遭吊銷，後續將對吳男違規事實進行舉發，並依妨害公務、毀損移送士林地檢署偵辦。

▲50歲吳姓男子14日晚間因連闖2個紅燈遭邱姓警員示意攔停，豈料吳男不但拒檢甚至與邱警以車對撞 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

50歲吳姓男子，14日晚間6時許左右，騎乘機車行經中正、文林路口連續闖2個紅燈，邱姓警員發現後示意攔停，但吳男卻未依指示停車，邱警騎車上前攔查，吳男竟加快油門高速闖紅燈逃逸，一路到福國路19號後，竟衝出直接與邱警正面相撞，路邊停放的4部機車也遭波及。

吳男連人帶車倒地後，造成右腳腳踝扭傷、邱警也受輕微擦傷，所幸並無大礙無須就醫。自知跑不掉的吳男，才向警方坦承，他擔任保全，上班快遲到，才會連闖紅燈趕著上班，加上自己是無照，擔心被抓到又要被罰錢。

莽撞的吳男大膽衝撞警察，不僅造成警用機車前版磨損，也吃上闖紅燈、攔查不停、無照駕駛罰單，士林警分局也將依《刑法》妨害公務、毀損刑案，移送士林地檢署偵辦。