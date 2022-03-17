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社會 社會焦點 保障人權

趁妻酒醉啃咬看護乳頭被驗出唾液　惡雇主竟辯：她拿筷子沾上去

▲桃園市李姓男子去年1月間與女友相約談判分手，卻藉故將其帶進摩鐵，趁機硬上性侵得逞，事後女子提告強制性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲江姓男子雇用外籍看護照顧失智母親，不料卻利用雇主權勢猥褻性侵看護得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台東報導

台東一名江姓男子雇用一名外籍看護照顧罹患失智症的母親，不料江男竟利用自己身為雇主之權勢，當著失智老母的面前，啃咬看護的乳頭並對其性侵得逞。台東地院審理後，依權勢猥褻罪，判處江男有期徒刑6月，得易科罰金。

判決書指出，江姓男子自2020年2月起，雇用一名外籍看護照顧患有失智症的母親，不過該名看護在同年3月向江男預支薪水5萬元，2人約好每月發薪時從中扣1萬元，以償還債務。

而看護為能更方便照顧阿嬤生活起居，因而與阿嬤同睡一房，但事發當天除2人外，江男也在場，至於江男的老婆則因酒醉而身體不適，因此在隔壁房間休息；江男先是要求看護去隔壁房間確認老闆娘是否還醒著，她確認後也回來向江男回報，表明老闆娘還沒有醒來。

不料江男先是要求看護鎖門，並直接伸出狼爪，對看護上下其手，啃咬其胸部，對其性侵得逞，直到江男的老婆途中醒來，敲門要求進來，江男被嚇到強裝鎮定，還要求看護應門；隨後，江妻便質問看護，「為何要跟她老公睡覺」，看護擔心一但講白，就會失去工作，何況她還欠江男錢，只能謊稱「我們沒有怎麼樣」。直到2日後自己無法承受壓力，向鄰居哭訴，才讓整起事件曝光。

不過江男應訊時卻向檢警辯稱，當天他扶母親進房間睡覺，後來不小心睡著，不清楚看護何時進房，他是直到老婆跑進房間，把他棉被掀開對他怒罵時，才知道原來老婆在找他，絕無對看護有任何猥褻行為。

江男也表示，根據看護的診斷證明書內，有一段記載看護的乳頭上有一處約0.2公分的傷口，如果他真的有用牙齒啃咬看護的胸部，那也應會留下齒傷，而非裂傷，但看護的傷口卻為裂傷，顯然是因為看護先前和阿嬤2人發生拉扯，導致衣櫃掉落，造成阿嬤與看護2人的乳頭受傷。

至於看護的內衣事後被驗出江男的唾液反應部分，江男則辯稱，是看護自己拿他用過的筷子、碗筷、吐痰或吃檳榔的口水故意沾染上去，以作為他吸允她乳頭的證據；而在性侵部分，事後採證看護的生殖器官，並未發現有江男的DNA反應，因此主張看護所述並非事實。

台東地院審理後，勘驗相關證據與證人證述，發現看護有哭泣驚嚇等受害情緒反應，審酌江男為看護之雇主，明知看護離鄉背井，前來異地從事看護工作，卻利用其身為雇主之權勢與監督機會，對看護猥褻得逞，並形塑我國雇主未能善待外籍看護之負面觀感，間接影響我國之國際地位，衡量江男事後否認犯行，亦未與看護和解或賠償其損害，難認其有悔意，依權勢猥褻罪，判處江男有期徒刑6月，得易科罰金。

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