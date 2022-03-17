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62歲未婚高中女師遭「鐵片」殺死　全校悲驚：她把學生當孩子照顧

▲李姓女高中師上班途中，在台88萬丹路段遭鐵塊砸中，發生不幸 。（圖／民眾提供，下同）

▲李姓女高中師上班途中，在台88萬丹路段遭鐵塊砸中頭部，發生不幸 。（圖／民眾提供，下同）

記者賴文萱、陳崑福／高雄報導

台88快速道路萬丹路段今（17）日早上，發生一起驚悚命案，一名62歲李姓女駕駛開車時突遭對向飛來重約2.5公斤鐵片，砸破駕駛座前方擋風玻璃後擊中頭部死亡。該名駕駛是高雄某高中的健康與護理專任教師，家住屏東，每天開車通勤上班，校方與學生得知噩耗都相當難過，該校校長表示，李老師都把學生當孩子照顧，後續會全力協助處理老師後事，也會對學生進行悲傷輔導。

▲▼台88女駕駛遭鐵片砸中身亡。（圖／民眾提供）

該校王姓校長受訪表示，李老師在學校任職17年，是健康與護理科專任教師，高二的護理課都是她教的，老師家住屏東、未婚，每天通勤上班，早上8點前會到校。今早校方接到交通隊打來的電話得知噩耗都相當震驚，全校老師跟學生心情都很難過。

王校長說，李老師因為教的是跟學生生活相關的課程，喜歡採實作模式讓學生練習，教學非常認真，對學生也很愛護，把學生當自己孩子對待，大家都很喜歡她。目前已有聯繫上女老師的弟弟表達慰問，學校將全力協助家屬處理後事，因為她是在上班途中遭遇事故，也會協助進行保險理賠部分。

今早因為事出突然，李老師的課先緊急安排其他老師代課，後續也會對學生端進行悲傷輔導。

▲李姓女高中師上班途中，在台88萬丹路段遭鐵塊砸中，發生不幸 。（圖／民眾提供，下同）

屏東警方初步調查，62歲的李姓女老師，今天早上從屏東縣潮州住處駕車欲往高雄市任職的高中上課，於6時51分途經台88快速道路萬丹路段，遭對向飛來一塊長32X20公分、重量約2.5公斤的鐵片砸中駕駛前方擋風玻璃後擊中頭部，血流滿臉，她遭重擊後當場死亡，車輛往旁邊的內向車道偏移停住。

▲李姓女高中師上班途中，在台88萬丹路段遭鐵塊砸中，發生不幸 。（圖／民眾提供，下同）

▲李姓女高中師上班途中，在台88萬丹路段遭鐵塊砸中，發生不幸 。（圖／民眾提供，下同）

該事件發生在今晨，當時是上班（學）交通尖峰時段，造成後方車輛回堵，屏東警方、消防人員獲報分別趕往處理，消防人員趕到，發現她已沒有生命跡象，車上只有她一個人。

警方表示，目前還不知這塊鐵片用途，也不知是何種車輛掉落、何時掉落；研判它應該掉落在路面後，遭其他車輛輾壓後產生彈力，飛到對向車道，死者當時剛好駕車經過，發生這起不幸。

據悉，警方將調閱往來該時段、路段的車輛行車紀錄器，逐一過濾案發前後狀況，找到肇車車輛，依法究辦。

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