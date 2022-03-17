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社會 社會焦點 保障人權

恐怖噴飛速度曝！4.9kg鐵片台88殺人　女教師呈「瞬間死亡」

記者陳崑福／屏東報導

李姓高中女老師今(17)日早上，駕車上課途中，行經台88快速道路萬丹路段遇遭突然噴飛而來、重達4.9公斤的鐵片直接砸中臉部，當場血肉糊模糊呈現「瞬間死亡」慘況，屏東警分局下午公佈死者車上的行車紀錄畫面，籲請往來車友也能提供相關行車紀錄器畫面，協助警方釐清案情，為死者伸冤。

▲台88東速道路重4.9公斤鐵片引發意外 。（圖／民眾提供，下同）

▲台88東速道路重4.9公斤鐵片噴飛奪命 。（圖／民眾提供，下同）

▲台88東速道路重4.9公斤鐵片引發意外 。（圖／民眾提供，下同）

▲台88東速道路重4.9公斤鐵片引發意外 。（圖／民眾提供，下同）

62歲的李姓女老師，今天早上從屏東縣潮州住處駕車欲往高雄市任職的高中上課，於6時51分途經台88快速道路萬丹路段，遭對向飛來一塊長30X15公分、厚2.5公分、重達4.9公斤的鐵片飛來，砸穿擋風玻璃，擊中臉部，當場沒有生命跡象。

警方特別請物理老師分析，鐵片重達4.9公斤，如果以行車速度90公里以上，任何車輛都有可能輾壓或因撞擊，導致鐵片噴飛，該鐵片再經重力加速度結果，時速高達250公里，一般汽車擋風玻璃根本無法阻擋它的這高速度的撞擊，因此也造成老師的慘死。

警方根據行車紀錄器，發現案發時，對向有砂石車等車輛經過；而同向前方右側有自小貨車、前方有一台自小客車，為了釐清事故發生原因，警方籲請在今天清晨6點50分左右經過萬丹交流道附近的目擊者，能夠提供更完整的行車紀錄器影片或者相關的證據，以利警方追查肇事車輛。

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