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時薪2500！高雄男徵一日女友：個性跩＋不禮貌　原因曝...網暴動了

有男子在臉書徵求一日女友。（示意圖／翻攝自pexels）

▲一名男網友透過網路求職徵才平台徵求一名「一日女友」。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

到了適婚年齡，爸媽總希望兒女可以有穩定的對象，有些甚至會開始催婚。高雄一名男子日前在臉書徵求女子，時薪高達2500元，個性要跩、不禮貌，只需要和他回家見家人吃飯。消息曝光後，吸引大批女子報名，討論超熱烈。

當事人15日在臉書《偏門工作》社團張貼徵人公告，時間在16日晚上，需要一名個性夠跩、不禮貌的女性，一個小時薪水2500元，工作內容只要陪他回家吃飯，而過程中要表現出不禮貌和不尊重，因為他想讓家人知道：「我找的女性友人都是這種」。

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至於為何要找這類型的女子？男子坦言，其實他是喜歡男生，家人卻又希望他交女友，逼不得已只好出此下策，「感謝平台」，不過目前尚未找到，因此將時間延後。

男子開出時薪2500元的工作。（示意圖／翻攝自pexels）

▲男子開出時薪高達2500元。（示意圖／翻攝自pexels）

徵人公告曝光後，掀起網友熱議，應徵者一個比一個還要厲害，「我長得乖乖的，可是開頭就可以X你X，保證給你家人最物超所值的體驗」、「讓我扮演傲嬌公主病」、「我可以又跩又不禮貌，而且我還有加分的功能～我已婚」、「我不論是3個字、5個字還是7個字的髒話，都朗朗上口，選我」、「歐巴桑收嗎？震撼力加倍」、「我來，吃飯蹺腳直接小指摳牙縫，讀書壓力讓我找人揮發一下，如果你家人撐不住，我還可以救他們」。

有網友好奇，如果家人覺得真性情，反而很喜歡怎麼辦？男子笑回：「那只能把女生處理掉了」，也有人建議直接帶男的回家，他則表示：「我會先被打死」。

男子PO文徵求一日女友。（圖／翻攝自偏門工作臉書）

▲男子PO文徵求一日女友。（圖／翻攝自偏門工作臉書）

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