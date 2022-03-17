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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「Ct值下修至35」」醫生拍手叫好　張文宏讚：為未來抗疫騰空間

▲▼ 廣西疫情,大陸疫情 。（圖／視覺中國）

▲大陸防疫規定有所放寬。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸過去防疫要求嚴格，Ct值要40以上才算陰性，導致一些患者住院4個月以上都未能恢復正常生活。日前發佈的最新版《新冠肺炎診療方案》顯示有所放寬，大陸專家張文宏指出，調整後的標準下，平均住院天數或降至10天，出院後居家監測7天，這能為未來抗疫騰出空間。

大陸國家衛健委醫管局15日公佈《關於印發新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，當中出院標準和隨後隔離管理均有所放寬，對於陰性的標準由Ct值40修改為35。

《第九版》還將染疫者「出院後進行14天隔離管理和健康狀況監測」修改為「解除隔離管理或出院後繼續進行7天居家健康監測」，大幅縮短約一週的隔離觀察時間。此次是大陸防疫政策2年來首度進行調整。

▲中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

▲中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

據《澎湃新聞》報導，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏對此表示，對普通老百姓來講，以前出院到隔離點待2週，現在改成出院居家監測7天再做核酸，「這是一次大調整，科學依據要通過足夠科學數據來保證。」

另外，針對Ct值的改變，張文宏認為是「非常重大的改變」，換句話說，患者可以提早出院了，現在上海平均住院天數是15天，但調整後可能降低至10天，對於一個被隔離的人、被隔離的家庭，感受度會出現非常大的改變；專業醫生也都在拍手叫好，不是為自己，而是為所有治療的民眾隔離時間縮短，對整個社會又不增加防控的風險。

張文宏提到，醫療機構裡重點討論分層救治、分層治療，輕症病人和無症狀的人會在指定具有醫療條件的隔離點進行隔離觀察，「我們可以留出更多醫療資源救治重症病人，通過這幾個重大標準的制定，會為我們未來抗疫騰出空間。」

張文宏認為，對未來抗疫有三個「武器」，第一，疫苗充分的注射；第二，要有治療有效抗病毒藥物和其他藥物包括中醫藥等支撐；第三，有非常充足醫療冗餘度，這次診療方案的更新是在抗疫整個過程當中非常具有戰略性的一次調整。

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