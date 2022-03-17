疫情無法返國...近20萬人遭除籍　國民黨要求修法

▲國民黨召開「兩年未入境除籍近20萬，蔡政府剝奪投票權」記者會。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎疫情（COVID-19）肆虐，2年內無法入境而遭除籍的國人近20萬。國民黨今（17日）召開記者會，要求蔡政府應儘快研擬相關法令的修訂、放寬規定，讓旅外國人的基本權利及投票權利不致受損，且相關的放寬或配套措施應「溯及既往」，讓已被除籍的旅外國人也能適用，同時儘快研擬並推動「不在籍投票法案」，保障僑胞投票權利。

國民黨今上午召開「兩年未入境除籍近20萬，蔡政府剝奪投票權」記者會，文傳會副主委王鴻薇、立法委員李德維、高雄市議員陳麗娜、副主委黃子哲等出席，。

王鴻薇表示，新冠疫情爆發之後，很多民眾往返、移動都有現實上的困難，到去年底時，受疫情影響無法兩年內回到台灣而被除籍的民眾，全國達到183,369人，其中，新北有40,228人、台北50,326人、桃園15,434人、台中18,134人、台南9,547人、高雄17,344人，顯然這不是集中在北台灣的問題，而是全國性的問題，許多民眾因此喪失了許多應有的權利。

王鴻薇指出，戶籍法是針對一般、承平時期的規定，為何碰到了疫情不能轉彎？除籍人數大幅升高，政府卻無視於這樣的狀況。根據統計，疫情發生之前，全國除籍人數約4萬人，109年上升到61,973人，到了110年大幅增加到183,369人，超過了4倍之多，這樣狀況還能單純用戶籍法來解釋嗎？

她表示，遭除籍國民受影響的權利包括所得稅、停止健保、房屋稅、地價稅及勞保等，最重要的是，喪失了投票權，蔡政府毫不想辦法去彌補、修正，直接剝奪他們的投票權。

王鴻薇指出，根據《公務人員選舉罷免法》第15條規定，國人須在選區繼續居住4個月以上才能投下選舉票，若已遭除籍之海外國人有投票需求，則必須提前4個月先返台辦妥遷入戶籍登記，始能行使投票權，然後4個月後再返台一次來投票，根本是窮折騰我們的國人。

根據公共政策網路平台的資料，王鴻薇表示，一位旅居日本的國人提議「防疫期間，請停止對海外國人『出境超過2年，遷出戶籍』限制！」超過5000位國民連署成案，但內政部的回應卻是不痛不養，說了一堆補救，但對於投票權部分，只說了「不宜彈性開放」，一次打臉5000多位的國民。

王鴻薇說，希望行政院長蘇貞昌不要每天只想對付在野黨立委，停止口水，正視廿萬旅居海外國人受疫情影響無法返國而遭除籍的心聲。

高雄市議員陳麗娜則以南部民眾遇到同樣問題的案例來說明，中南部有很多人因為疫情關係滯留在國外，其中很多的農漁民可能會失去農漁保，要再恢復的難度高於健保，甚至之後的年金也會有無法請領的狀況，即便恢復了，年金算法也會不同，這些損失要找誰要？

陳麗娜再舉例，南部地區有遷村的問題，例如大林蒲遷村等，有所謂的遷村基準日，若當時的戶籍因疫情關係無法回國導致遭移除，就喪失遷村的資格，高雄市政府說會「從寬認定」，但如何從寬？政府到底為人民做了什麼？希望政府能有彈性空間，保障民眾的權益。

文傳會副主委黃子哲表示，將近20萬旅外國民會被除籍，影響的權益相當大，不只影響投票權，甚至議員席次減少的參政權，要求民進黨政府應該正視這項問題，這無關藍綠，是關乎所有被除籍民眾的權益。

立委李德維表示，國民黨立委將會針對特殊狀況之下，有關戶籍法的權宜措施進行關注，看能否放寬從2年到4年？或除籍是否可以不影響到人口計算？近20萬國人或家庭受到影響，已經是全國人口的百分之一，由於是非死亡人口，所以其權利也應該被保障，讓這些國人有權力投票。

李德維強調，將會要求行政院、內政部立即行動，蘇貞昌不是常自誇「有政府、會做事」，這近20萬人就是需要民進黨政府來做事，不要只會「空口說白話」，他強調，在野黨團將會持續追蹤相關問題，要求行政院、內政部正視，不要只說白話、說官話。