吳斯懷批空軍座艙比不足　柏鴻輝掛保證：現符合台海作戰需求

▲國防部副部長柏鴻輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

空軍一架機編號2017的幻象2000戰機，14日於台東執行任務時墜海，飛官黃重凱中校跳傘成功並順利獲救。國民黨立委吳斯懷17日在立法院質詢時關注空軍座艙比議題，對此，空軍中將退役的國防部軍政副部長柏鴻輝保證說，現在空軍座艙比可以滿足台海之間的任何任務，且我國座艙比也優於美國、法國等國家。

立法院外交及國防委員會今天審查國防部函送「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」案。

吳斯懷質詢時批評，幻象2000失事意外凸顯空軍座艙比不足的問題，空軍飛行員訓練不是3、5個月就完成，訓期、換裝訓練是不可以縮短的。柏鴻輝澄清說，現在各機種座艙比合乎作戰需求，座艙比是戰力的顯現，不是短時間說調高就可以調高的，實際上，國軍的座艙比相較美國、法國更高，且也必須符合執行台海任務所需。

吳斯懷說，現在烏克蘭戰爭面臨「有飛機沒有飛行員飛」，凸顯出座艙比的問題，現在空軍官校降低飛行員體位標準，這是萬萬不可，應該比照美軍召回後備飛行員，並追問是否能在5年內招募到5成的F-16V飛行員？

柏鴻輝表示，「我保證我們座艙比在現在台海之間所做的任何任務，我們是可以滿足現況的」，且飛行員不是「一代不如一代」而是「一代比一代強」，因為現在飛行員學習操作現代化的機種，如果沒有一定的技術及體能，無法去負荷這個飛機，「飛行員絕對不能降低素質」。

此外，國民黨立委溫玉霞質詢時問及，現在幻象2000已經停產，關鍵零組件缺料、後續維保不易，未來是否可以把飛機轉售給印度，降低軍售成本？柏鴻輝說，不可能這樣做考量，因為這牽扯到授權的問題，例如其武器系統是法國製，所有出售、轉售都要經過原廠同意，這是國與國之間的問題。