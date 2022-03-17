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超方便！超商即起可以寄件蝦皮店到店了　上線優惠一次看

▲▼「蝦皮店到店xOK mart」推雙向寄件服務。（圖／記者蕭筠攝）

▲「OK mart X 蝦皮店到店」聯手推全新雙向寄件服務。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

看準網購寄、取貨商機，OK mart宣布攜手蝦皮店到店打造全新「雙向寄件服務」，從單一渠道寄送物件變成雙向，意指可在蝦皮店到店寄貨，並於OK超商取貨，這也是蝦皮店到店首度開放超商寄件、取貨服務，運費部分則依取貨門市作收費，業者強調，「運費只會更優惠不會調漲」。

▲▼「蝦皮店到店xOK mart」推雙向寄件服務。（圖／記者蕭筠攝）

▲賣家可在蝦皮店到店寄貨到OK超商。

「OK mart X 蝦皮店到店」跨界合作，首度開放雙向寄件服務，消費者不再只能選擇超商至超商、蝦皮店到店至蝦皮店到店寄貨，即日起開放OK mart可寄件到蝦皮店到店、蝦皮店到店則可寄件到OK mart，創造更加便利、彈性的寄件服務，提醒須在蝦皮下單才享有此服務；至於民眾最關心的運費部分，則依照買家選擇取貨通路計算。目前OK mart全台門市共有830家、蝦皮店到店突破350家。

為慶祝新服務上線，3月18日起至4月15日凡至OK mart購買任一商品加價買OK咖啡可享半價優惠；至4月6日期間再加碼憑寄取件證明享一系列超殺優惠，包括莊園級美式／拿鐵買1送1、中冰歐維氏醇濃可可飲2杯70元、指定巧克力甜筒買2送2等。

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OK mart蝦皮店到店雙向寄件

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