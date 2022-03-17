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搶攻OMO突破超取限制　電商力拼擴大服務生活圈

蝦皮店到店與OK超商開通雙向交寄件服務（圖／記者洪菱鞠攝）

▲蝦皮購物資深執行總監梁日威（左）、OKmart總經理魏國志（右），今（17日）共同宣布雙方展開雙向交寄新服務。（圖／記者洪菱鞠攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

後疫情時期，宅經濟攀升帶動網購力，據經濟部統計處調查，2021年網路銷售額高達4,303億元，指尖經濟成為整體消費市場不容小覷的商機所在。面對消費模式與產業生態快速變化，網購成為主流購物方式之一，網路購物寄取件需求大增，隨著OMO全通路新零售時代到來，電商與超商跨平台聯手合作逐漸成為趨勢。

蝦皮購物去年推出蝦皮店到店實體門市後，被外界認為是在與超商搶生意，全台直營店現已累積超過400間，卻也因為物流龐大無法消化，導致取貨至少要等7天以上，再加上之後調整運費從0元變19元，引起網購族不滿，不過在物流上仍有新佈局，今（3/17）宣布與OK超商合作，即日起開啟雙向交寄件服務。

雙向交寄件服務主要是打破單一物流渠道限制，以買家選擇OK超商取貨為例，過去賣家只能從OK超商寄件，現在起，賣家也可以選擇離家近的蝦皮店到店門市寄件，寄貨上更方便。

蝦皮店到店大多集中在雙北、桃竹苗與台中地區，另與85度C、美廉社、亞太電信等合作，提供複合型店寄取貨服務，服務也已近30家店點，但目前僅有OK超商可以雙向寄件，運費方面，以現在公告的寄件費用來看，OK超商取貨收45元、蝦皮店到店收19元。

蝦皮店到店與OK超商開通雙向交寄件服務（圖／記者洪菱鞠攝）

▲▼過去賣家只能從「蝦皮店到店寄件到蝦皮店到店」、或從「OK超商寄件到OK超商」，現在兩邊可以互寄，不再受單一限制。

蝦皮店到店與OK超商開通雙向交寄件服務（圖／記者洪菱鞠攝）

對於與蝦皮購物聯手，OKmart總經理魏國志指出，零售市場快速變化，而跨領域無界線，所以才有創新合作這件事，尤其在4大超商裡，OK超商門市相對少，因此與蝦皮購物合作期間，為滿足消費者需求，在網購寄取上，特別將商品包裹化，而此次結盟在系統、物流等方面就花了1、2年投入研究，現在正式推出新服務後，蝦皮店到店的加入，等於OK超商有1000多家門市。

網購、零售都在尋求創新擴大規模，東森集團旗下東森寵物雲也積極加大線下通路的展店力道，預計2026年要達到500家之外，更提出寵物便利複合店構想，不只賣寵物商品，也賣咖啡、東森自營商品、結合東森房屋仲介服務，甚至與便利商店業者合作，如全家便利商店，提供超商服務，以及可作為網購到店取貨的店點。而東森集團中和總部一樓就規劃為寵物便利複合店，約500坪，預計今年下半年開幕。

另外，像是momo購物網為擴大24小時取貨服務，讓消費者取貨時間、地點更彈性，除了非宅配取貨方式包含全台4大超商超過1萬個店點，以及台灣大哥大近千家門市，也可利用中華郵政的i郵箱取貨點位（包含臺灣、澎湖、金門、馬祖）進行快速取貨，在物流最後一哩路上做多方佈局。

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