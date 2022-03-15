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提升災害現場救助能力　南消七大隊辦繩索救援訓練

▲台南市消防局第七大隊辦理救助複訓及繩索救援訓練，加強消防人員基本繩索技能外，更進一步提升消防人員繩索安全觀念與救助技術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊辦理救助複訓及繩索救援訓練，加強消防人員基本繩索技能外，更進一步提升消防人員繩索安全觀念與救助技術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著時代進步，災害類型不斷演變，為加強消防人員繩索救災能力，台南市消防局第七大隊於3月14、15日，分兩梯次在南門分隊辦理2022年度上半年救助複訓及繩索救援訓練，除加強消防人員基本繩索外，更進一步提升外勤消防人員繩索安全觀念與救助技術。

▲台南市消防局第七大隊辦理救助複訓及繩索救援訓練，加強消防人員基本繩索技能外，更進一步提升消防人員繩索安全觀念與救助技術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次訓練主要目的為強化事故現場繩索系統運用，並提升消防人員對各式救助器材安全觀念；訓練內容包含「基本繩結」、「橫渡架設」、「捲揚器低所救出架設」、「繩索下降操作」及「繩索下降帶人」等項目，模擬高樓受困災害現場救援訓練。

▲台南市消防局第七大隊辦理救助複訓及繩索救援訓練，加強消防人員基本繩索技能外，更進一步提升消防人員繩索安全觀念與救助技術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊大隊長黃輝林表示，本次為使訓練更貼近實際救災現場，請同仁擔任受困患者，由救助同仁於高台利用繩索下降救援，模擬真實高樓層建築物搶救情境。期使消防人員面對不同災害現場，學習如何將消防救災能量發揮最大化。

▲台南市消防局第七大隊辦理救助複訓及繩索救援訓練，加強消防人員基本繩索技能外，更進一步提升消防人員繩索安全觀念與救助技術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防局將持續辦理消防專業訓練，並培養團隊默契及有效提升救災戰力，以確保消防人員救災安全。市長黃偉哲表示，唯有透過不斷的教育訓練，強化個人及團隊間的救災能力，方能有效減少市民生命財產損失，以保障市民生命財產安全。

▲台南市消防局第七大隊辦理救助複訓及繩索救援訓練，加強消防人員基本繩索技能外，更進一步提升消防人員繩索安全觀念與救助技術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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