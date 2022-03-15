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電動車事故危險又耗時　南消五大隊進行搶救演練

▲電動車構造與電器配備與其他車輛不同，一旦電動車發生車禍事故時，可能發生感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險，消防人員進行消防演練強化搶救技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲電動車構造與電器配備與其他車輛不同，一旦電動車發生車禍事故時，可能發生感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險，消防人員進行消防演練強化搶救技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來環保意識抬頭，油電混合車乃至於電動車不斷推出推陳出新，車輛的構造與電器配備與以往車輛已有不同，一旦此種車輛發生車禍事故時，可能發生感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險，對於消防人員來說，以往所認知的車禍救援處理原則對於此種的車輛來說，已有不足之處。

▲電動車構造與電器配備與其他車輛不同，一旦電動車發生車禍事故時，可能發生感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險，消防人員進行消防演練強化搶救技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

更嚴重的是當電動車起火時有3大風險，分別是有毒氣體產生、熱失控、極易復燃，這3項風險對消防人員救災產生新的挑戰，與傳統汽油車輛火災的現場不同，除了完整防護穿著外，更要注意長時間救災人員輪替、大量用水供應及持續降溫工作，為了提升消防人員之救災技能及安全知識，台南市政府消防第五大隊特於3月15日辦理電動車事故搶救訓練。

▲電動車構造與電器配備與其他車輛不同，一旦電動車發生車禍事故時，可能發生感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險，消防人員進行消防演練強化搶救技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第五大隊本次訓練特別邀請TOYOTA、陞隆國際、府城客運等原廠技師，講解有關TOYOTA油電車、特斯拉、Volvo電動車及凱勝綠能電動大巴之緊急應變處置方式，使消防人員提升對於油電混合車與電動車之車輛辨識、車體構造、高壓電主要組件配置、關閉高壓電系統程序、氣囊位置與關閉程序及火災處理程序等緊急處置方式。

▲電動車構造與電器配備與其他車輛不同，一旦電動車發生車禍事故時，可能發生感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險，消防人員進行消防演練強化搶救技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關電動車火災，美國國家防火協會(NFPA)的應急現場指南甚至指出最少需要 2600 加侖(9841公升)的水量以策安全，比起一般汽油車約300加侖(1135公升)用水還多出近9倍之多；即使電動車的高壓電路被斷開，一旦溫度過高後就容易出現「熱失控」的現象，鋰電池如果被穿刺、過度充電、運作過度或遭受其他意外，在進入攝氏 120 度後，就會加速內部化學反應，讓電池本身過度反應起火。這種狀態的高壓鋰電池就算短時間被熄滅，也非常有可能因溫度再度進入熱失控循環起火，因此極易復燃。

▲電動車構造與電器配備與其他車輛不同，一旦電動車發生車禍事故時，可能發生感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險，消防人員進行消防演練強化搶救技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第五大隊更邀請永康、仁德、歸仁及關廟區公所參與本次訓練，並結合其防災資源，於電動車火警時可就近調度擋水板，環境情況允許下將火災車體包圍後進行灌水，同時執行滅火及冷卻作業，相較國外特別打造貨櫃水槽，將事故車輛吊進水槽內降溫方式，還來的經濟快速，此方式經以轎車實際試驗，從組裝擋水板到水淹超過鋰電池安裝的底盤位置，僅約32分鐘，相較NFPA建議的滅火時間1小時還快了許多，可有效提升電動車滅火效率並減少後續復燃機會。

▲電動車構造與電器配備與其他車輛不同，一旦電動車發生車禍事故時，可能發生感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險，消防人員進行消防演練強化搶救技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今年1月份台南市區公車5路電動公車正式啟航，共有15輛電動大巴將在永康區、原台南市區及仁德區內運行，消防局第五大隊的訓練相信可提升電動車事故發生時的應變能力，保護市民朋友及消防同仁的安全。

▲電動車構造與電器配備與其他車輛不同，一旦電動車發生車禍事故時，可能發生感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險，消防人員進行消防演練強化搶救技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，電動車的事故處理是近年消防救災的新挑戰，透過本次的訓練使消防人員對於新能源車輛的構造、相關搶救效能及相關搶救安全都有相當大的提升，未來消防局在保障同仁救災安全的前提下，將持續精進救援能力，以確保市民生命、身體、財產安全。

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