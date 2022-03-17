東莞封城！工廠封閉式管理「搭上百個帳篷」　員工就地隔離睡戶外

▲企業搭帳篷讓員工就地隔離 。（圖／極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東東莞爆發疫情，當局14日凌晨宣佈「封城」，包括工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理等。當地一家企業為了讓員工「就地隔離」，在草坪上搭起了上百個帳篷。一名市民拍下這個畫面，直呼「令人心疼」。

據《極目新聞》報導，現場畫面顯示，該處企業的一處草坪上，搭起了上百個帳篷，後方疑為工廠廠房；帳篷的頂部則有紅綠兩種顏色。影片的文案寫道「廣東東莞一企業搭數百個帳篷，應對就地隔離」。

東莞的李先生（化姓）透露，他14日前往東莞市東坑鎮辦事，路過一家工廠時看到空地上搭滿了帳篷，供員工隔離，覺得很心疼，便拍下了影片。

該家工廠的一名女員工表示，她和工友們都在廠區隔離，晚上就在廠區空地的帳篷里休息，帳篷的頂部有紅色和綠色，用以區分不同部門。

影片曝光後在網路掀起熱議，不少人表示心疼，「千萬別下雨了」、「沒被疫情搞死，被公司搞死」、「沒有宿舍嗎……」。也有人批評，「東莞真是一刀切，沒有疫情的鎮區，奶茶店連外賣都不讓開，直接讓關門。請問各位領導誰來承擔損失，租金，人員工資，管理費？」

▲東莞民眾在接受核酸檢測。（圖／視覺中國）

據陸媒報導，東莞14日凌晨發通知稱，在全市範圍內開展多輪核酸檢測，自當日早8時起至本月20日，東莞巴士、地鐵暫時停運，全市小區、村（社區）一律實行圍合管理，工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理，全市一律暫停堂食，學校停止線下教學活動等。

東莞隔天再加強防疫措施，要求自當日中午12時至本月21日24時，全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理，全體住戶、車輛非必要不外出。