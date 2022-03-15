詐騙沒做功課！來電催繳手機欠費　聰明嬤報警：沒辦過門號

▲從未使用手機卻被催繳欠費，聰明阿嬤向警所報案求助。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

家住花蓮鳳林富源村的72歲張姓阿嬤，日前接獲自稱是中華電信客服員要她速至ATM轉帳2萬元手機欠費，由於阿嬤年事已高所以從來未申請門號使用手機，覺得奇怪又相當不安，再加上曾參加過反詐騙座談，立刻到警所報案請警方幫忙，經過員警説明，確定是一通詐騙電話，保住阿嬤私房錢。

花蓮鳳林警分局富源派出所警員潘可浚日前擔服值班勤務時，有一位家住富源村的72歲張姓阿嬤到派出所報案表示，住家電話接到一通電話顯示009一長串數字號碼，自稱是中華電信客服員，說其申辦手機門號積欠電話費新台幣2萬元要盡速至ATM繳款，阿嬤回想自己不會使用手機，所以未曾申辦手機門號，為什麼會有中華電信的人要她繳納手機門號電話費，阿嬤想起村裡治安座談會有宣導過歹徒會佯稱電話費未繳，騙人去提款機操作繳款，直覺不對勁，所以到派出所請求員警協助查明。

▲員警向阿嬤分析是常見的付款詐騙，阿嬤慶幸保住自己的私房錢，頻頻向員警道謝。

經員警安撫情緒及耐心詢問後，得知阿嬤竟然第一次接到這種詐騙電話，阿嬤表示家裡電話號碼超過20年都沒換，電話費用繳納都是郵局帳戶自動扣款，員警向阿嬤分析此類詐騙手法係常見的付款詐騙，向阿嬤說明此為詐騙集團使用電話009一長串數字號碼假冒電信客服通知ATM繳款是詐財的手法，阿嬤慶幸未聽從詐騙歹徒指示匯款，保住自己的私房錢，頻頻向員警道謝。

鳳林分局長簡龍宏表示，詐騙被害者都是高齡長輩，畢生積蓄被騙後常一去不復返，詐騙集團躲在電話的後方以各種詐術騙去民眾的辛苦積蓄，呼籲民眾接到不明電話、簡訊或包裹，務必提高警覺，如有任何疑問需警方協助，請立即撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以利警方立即前往協助處理，多一分戒心多方查證，才能保護自己辛苦累積的財富。

