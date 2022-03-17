福島強震上修7.4！已知2死92傷　新幹線「狂搖出軌」畫面曝

記者張靖榕／綜合外電報導

日本福島16日晚間11點34分（台灣時間晚間10點34分）發生強震，規模已上修至7.4，震源深度57公里，目前已知2死、92傷。日媒午夜指出東北新幹線有列車脫軌，在另一列列車上的日本網友上傳的影片顯示，列車瘋狂搖晃，扶手吊環大幅度擺動，不斷敲擊天花板發出的聲響相當恐怖。





▲百合鷗號乘客（左）錄下列車狂搖，搭乘高崎線的網友則受困廁所內。（圖／翻攝推特）

綜合日媒報導，福島縣和宮城縣外海地震導致關東地區210萬戶大規模停電，傳出多名民眾跌倒和被倒下家具壓傷的消息，目前已確定2死、92傷。昨晚這起強震導致東北新幹線一班行駛在福島車站與白石藏王車站區間的列車山彥（Yamabiko）223號列車的17節車廂當中16節車廂出軌。列車上有75名乘客、3名乘務員，乘客與乘務員都沒受傷。這些人士在白石藏王車站下車步行約2公里後搭乘巴士。

一名表示自己是搭乘東京臨海新交通臨海線（百合鷗號）列車的日本網友，則錄下了地震當下的無助情況，當時車廂內乘客稀少，整輛列車不斷左右搖擺，扶手吊環更大幅度晃動，不斷敲擊天花板。據了解，當時列車停靠月台，並沒有移動。

▲網友拍攝山彥號223號列車第4、5節車廂出軌後情況。（圖／翻攝推特）

還有一名搭乘高崎線的網友錄下自己受困廁所的畫面，他說列車因為地震停止，在廁所的他想要推開門出去，但電動按鈕完全沒有反應，鎖也發生偏離情況，似乎也難靠手動脫困，門可能有稍微變形。

報導指出，其中一名死者在福島相馬市喪生，福島縣29傷、宮城縣至少47人受傷，其他岩手縣、秋田縣、山形縣和關東甲信越等地共傳16人受傷。

地震後日本氣象廳發出海嘯警報，當地時間今（17日）凌晨1點至3點多，宮城縣石卷港、仙台港，以及福島縣相馬港，分別記錄到20公分到30公分高的海嘯，所幸稍後已解除海嘯警報。

此外福島第一核電站5號機組渦輪機樓一度傳出火警，當局後來證實為警報誤響，茨城縣東海村的東海第二核電站也停止運轉，正在進行整體狀況評估。造成這次關東大規模停電主因，是福島廣野火利發電站5號及6號機組停止運作。

出版：05：47

更新：06：17