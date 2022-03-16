一隻鳥害停電！王美花「鄉下說」惹議　藍營氣炸：羞辱高雄人

記者賴文萱／高雄報導

高雄市大社、燕巢區15日無預警停電影響約2000戶，台電追查原因發現是鳥隻碰觸帶電設備導致，經濟部長王美花受訪稱，很多鄉下地方，還會有猴子、蛇、松鼠等造成設備故障壞掉。針對「鄉下地方」的言論，高雄市議會國民黨團今提出強烈譴責，要求王美花部長該為全台連續停電下台負責，更要求高雄市長陳其邁要為高雄人硬起來，向中央提出抗議。

▲高雄市議會國民黨團今提出強烈譴責，要求王美花部長該為全台連續停電下台負責，更要求高雄市長陳其邁要為高雄人硬起來，向中央提出抗議。（圖／記者賴文萱翻攝）

黨團總召童燕珍表示，高雄市作為六都直轄市，停電事故都能被說是鄉下地方輕描淡寫帶過，難道王美花部長的意思是，只要是鄉下地方停電就沒關係嗎？她呼籲高雄市長陳其邁，不要只會一直在媒體面前說台電很『落漆』，現在直接把漆潑到身上了，陳其邁應該要有所表示，站出來捍衛高雄人正常用電的權力。

陳美雅批評，高雄在民進黨執政之下，高雄已經變成中央口中的鄉下地方，台灣的電網如此脆弱，卻沒有任何人要為此負責，把責任推給動物、推給基層、甚至推給椅子。不但不知悔改，更貼標籤羞辱高雄人，陳其邁應該向中央表達嚴厲抗議。

邱于軒接著表示，現在全台已經玩起了「停電蹲」，一個地方停完電就換下個地方。面對中央電力管理如此鬆散荒唐，陳其邁市長應該要拿出索討8000萬的魄力，代表人民向台電求償，而不是在媒體面前說一套做一套。更譴責王美花部長，能力不足就換人做。

▲高雄市議會國民黨團今提出強烈譴責，要求王美花部長該為全台連續停電下台負責，更要求高雄市長陳其邁要為高雄人硬起來，向中央提出抗議。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃紹庭強調，蔡英文政府執政六年來因為錯誤的政策導致多次全台大停電，最荒謬的是台鐵出事交通部長下台，台電出事經濟部長卻不用下台。他也直批，現在的行政院長蘇貞昌像黑道老大，王美花部長就是旁邊的角頭小妹只會講幹話、嗆聲來解決問題。強烈的要求王美花部長道歉，陳其邁市長更要表態，還是陳其邁市長也認同王美花部長說的，高雄就是鄉下地方。

黨團總召童燕珍最後帶領黨籍議員高喊「陳其邁硬起來，王美花下台」的口號，呼籲執政黨對於對於傷害高雄的言論，還有台電的疏失要有人出來負起責任。

對此，民進黨團幹事長黃文益痛批，藍營淪落到只能靠斷章取義、移花接木來問政，以為高雄人會被如此粗糙的話術煽動，這才是真正看不起高雄，請國民黨議員們先向中文老師道歉。

▲民進黨團幹事長黃文益批評，藍營淪落到只能靠斷章取義、移花接木來問政。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益指出，王美花部長當天首先解釋大社、燕巢停電事故是因鳥類誤觸設備所致，而後在回答記者提問時，才進一步說明這類情況在全球都會發生，且不一定是鳥類造成，在鄉下地方也可能會因猴子、蛇或松鼠等引起，整段發言根本沒有貶低高雄或逃避責任的意思，國民黨議員用錯誤的中文邏輯來斷章取義、扭曲原意

黃文益也說，停電與缺電完全不同，請國民黨不要誤導民眾，今天國民黨議員們不斷強調反對南電北送，更讓人懷疑是在打臉過去反對設立天然氣第三接收站的國民黨，請國民黨在修理王美花部長之前，先把自己的鬍子刮乾淨，否則只會被人民看破手腳。

黃文益強調，近期幾次跳電造成用電戶權益受損，經濟部與台電確實應虛心檢討，事實上台電董事長與總經理也已經下台負責，目前台電每年大約會發生1萬多次跳電，眼前最重要的就是提出具體改善方案，透過設備更新、維護等方式減少發生機會，讓民眾不再受跳電所苦。

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

高雄大社及燕巢鳳旗路、角宿路一帶15日中午因為高壓線路事故饋線跳脫，一度讓2000戶無電可用，經追查在帶電設備周邊發現燒焦鳥屍，研判是鳥隻碰觸帶電設備，造成礙子破裂，才會導致饋線跳脫。另外新北市中和區15日上午也因為施工挖斷地下電纜，造成當地2127戶出現停電情況。

王美花15日赴立法院進行施政總質詢前，被媒體追問高雄、新北2起停電事故，並質疑台電電力設備是否太脆弱。她表示，台電有許多停電事故，都是因為動物意外碰觸導致，全世界都一樣，因為電線桿在空曠的地方，不僅是鳥，有時候在很鄉下的地方，還會有猴子、蛇、松鼠等碰觸相關設備，造成設備故障壞掉。