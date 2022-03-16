涉共諜案向心夫妻洗錢也無罪　北檢上訴！批一審「切割犯罪事實」

▲向心（右）與妻子龔青（左）被控洗錢案無罪，檢察官不服提起上訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

大陸「中國創新公司」負責人向心與妻子龔青，2019年因捲入「王立強共諜案」遭台灣攔截限制出境至今，被檢察官查出，夫妻倆在台購買3間豪宅的資金，來自大陸「國太集團」吸金案贓款，因吸金案遭對岸調查才把錢轉入台灣藏匿，因此起訴向心夫妻涉嫌洗錢7.5億元，但台北地院上月判決無罪，北檢不服判決將犯罪事實切割看待，16日正式提起上訴。

在2019年間，男子王立強（Wang Liqiang，音譯）接受澳洲電視節目訪問，自稱被香港的中國創新公司吸收當間諜，在台灣吸收組織網軍，影響台灣選舉，王立強隨後遭澳洲司法單位偵辦，台灣檢調在當年11月24日，將正要離開台灣的中國創新負責人向心、龔青夫妻攔下，隨即展開偵訊後限制出境。

檢調查出，向心夫妻短短幾年就在台北市信義路五段買下10樓、14樓共3戶豪宅，其中10樓的2戶打通，另外也在林口買了千萬還宅，曾以夫妻和女兒向子璇名義，申請來台開公司但遭駁回，向心夫妻辯稱，因為很喜歡台灣的環境，所以希望在台投資置產，並強調都是自有資金。

▲王立強自爆是共諜要干預台灣大選，檢調因此查出向心夫妻涉嫌洗錢案。（資料照／翻攝自The Age）

但是檢調查出，大陸國太集團2011年底到2016年4月間，以投資不動產等名義，在當地吸4百多億人民幣，國太集團徐勤等人為了漂白鉅款，找上向心的中國創新公司，由國太入股中國創新，向心則簽訂反向協議，將再把款項投資回國太集團旗下其他公司。

但是向心在收到國太的2億3百萬元港幣後，國太吸金案爆發，向心2016年8月9日遭大陸公安約談後，馬上在18日和妻子龔青一起台灣，密集辦理銀行開戶、委託仲介在台購屋置產，隔年就陸續以港幣結售等現金付清，這筆折合台幣約7.5億元的鉅款，根本原本答應要幫吸金集團洗錢的犯罪所得。

結果台北地院歷經1年審理後，以無證據顯示向心夫妻與國太集團謀議洗錢，最後款項也沒有回流國太集團等理由，判決向心夫妻無罪，檢方對此不服，認為法院刻意切割犯罪事實，認事用法不當，因此提起上訴。至於向心夫妻設共諜案部分，先前已獲檢察官以罪嫌不足等理由處分不起訴，經高檢署再議發回，正由北檢另案偵辦中。