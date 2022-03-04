引誘軍官「戰時消極不抵抗」　退役中校淪共諜遭判4年定讞

▲退役中校杜永心淪為共諜，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

空軍退役中校杜永心被大陸情報單位吸收，以贈送現金、名酒，或招待出國等方式，企圖吸收我國現役軍官，希望未來台海發生戰事時「消極不抵抗」。一二審均遭判刑4年，杜男二審出庭聽判時不願回應，友人更嗆：不要騷擾我們！全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞，杜男將發監執行。

檢方調查，杜永心原本是我國空軍中校，1994年2月退役後，前往中國經商，被中央軍事委員會政治工作部（原為中國人民解放軍總政治部）某科長吸收，承諾在台發展共諜組織。他於2011年返台後，聯繫曾在陸軍某聯兵旅擔任作戰科長的蔡姓中校，並發現對方經濟困難；杜男遂多次以蔡男結婚、買車和蔡母醫療補助等名義，贈送現金、茶葉、名酒、邀請國外旅遊等方式，打算收買蔡男。

2018年間，杜男提到自己將前往大陸與上級單位會面，還要求蔡男自拍一段祝賀官員晉升的影片，並要蔡男在影片中說：「兩岸未來一定統一，若未來發生戰事，將不會採取任何作為，配合祖國」。蔡男驚覺有異，多次錄音自保，也將禮品退回。2019年間，檢調單位對本案收網，檢方對杜男提起公訴。

一審法院將杜男判刑4年，案經上訴，高等法院24日二審宣判，還是認定杜男有罪，考量他毫無悔意，高院駁回上訴，仍維持4年的刑度。當時杜男出庭聽判，面對有罪判決不願多回應，僅提到若蒙受不白之冤，外界應該對他更有同理心。與杜男同夥的女友人更是對著記者說，不要騷擾他們！

雖然杜男辯稱自己蒙受不白之冤，上訴第三審，但最高法院審理後，還是認定有罪，4日駁回上訴，全案定讞。總計本案一二三審共11名法官經手審判，全都認為杜男有罪，杜男將發監執行。