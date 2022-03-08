　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他領1千萬準備洗錢！途中遭強盜集團「搶劫踹下車」…狼狽報案

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名男子去年11月晚間7點多跑去向警方報案，聲稱在中原東街67號被5名不明人士持「鋁罐」攻擊，並搶走身上千萬現金。警方追查發現，涉案人等是一夥由四海幫、竹聯幫組成的「臨時強盜集團」，曾拐騙民眾價值上百萬元的珠寶。檢方8日依加重詐欺、加重強盜等罪起訴該集團共13人。

據了解，被搶的42歲蔡姓男子向警方聲稱，帶現金是要投資直播平台。不過，警方持續調查發現，蔡男是一名幣商，原來領出1千萬現金，是準備要去兌換成虛擬貨幣洗錢，怎料其他幣商得知其行動，跑去跟四海幫、竹聯幫等成員通風報信，所以兩幫派決定組成「臨時強盜集團」聯手搶錢。

▲▼街頭強盜。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲中和街頭發生強盜事件。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

去年11月11日下午，集團得知蔡男已經拿到錢、準備駕駛白色BMW離去，先派5人在新莊復興路下手，但第一時間沒攔到蔡男，因此繼續開車尾隨。直到晚間6點多，集團跟到中和區中原二街與中原東街口，成員們一擁而上，先把其BMW車輪刺破，再拿刀強盜蔡男身上的背包。

蔡男被圍毆、噴辣椒水，但仍死命抓著藏有鉅款的背包。集團成員見狀，先扔鋁罐砸頭，再把蔡男強壓在地，成功奪走背包後準備閃人。當時蔡男雖奮力追上前，還撲進歹徒車內，但集團成員猛催油門，拖行蔡男10多公尺再將其踹下車，隨後開著白色雪鐵龍往淡水區逃逸，最後瓜分贓款。

當時行搶過程被目擊民眾用手機拍下；從畫面中可見，蔡男大叫救命，熱心民眾則在遠處喊話「我報警了！我報警了！」隨後把影像PO上爆料公社。

▲▼鋁罐。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方在現場蒐證，以釐清案情。（圖／記者陳雕文翻攝）

事實上，除了搶錢之外，該集團當中有3人先前得知有民眾急需用款、手上有一批珠寶求售兌現，還涉嫌謊稱有認識貴婦團，有門路可以出售，把民眾所有35件、價值約1百多萬元的珠寶騙入手中後賤賣，接著避不見面。

檢警調查，該集團一共13人，其中還有1名少年，目前已將參與詐欺案的3人依加重詐欺罪嫌起訴。至於參與搶案的13人則依加重強盜罪、違反組織犯罪條例起訴，少年部分則由少年法庭審理中。

▼蔡男被鋁罐攻擊，所幸僅頭部輕微破皮。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼鋁罐。（圖／記者陳雕文翻攝）

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
大馬女神爆染新冠肺炎　密切接觸患者「4天後才確診」
人妻找親妹幫忙代孕　老公想「真槍上陣」：這樣比較省錢
快訊／台中2車對撞「車頭全毀」　4人受傷緊急送醫
手機號碼20年沒換「卻等到了他」　網笑：我也是
具俊曄住首爾豪宅區！「漢江第一排」房價曝光
弟妹朱芯儀罹乳癌！賈靜雯暖心首發聲
台股連2日暴跌近千點！　金管會3點回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中瓦斯小貨車對撞休旅車！車頭全毀4人受傷緊急送醫

快訊／五楊高架4車撞成一團　貨車22歲駕駛一度受困…2人送醫

17歲少年被電擊逼吞狗屎！創傷住進精神科　10收容人獄中集資送暖

國三連環車禍撞死25歲工程人員！特斯拉、寶馬男交保　現場慘況曝

他領1千萬準備洗錢！途中遭強盜集團「搶劫踹下車」…狼狽報案

私密照外流報案畫面曝！謝忻粉紅外套搭牛仔褲　心急求助派出所

快訊／北投分局所長「涉詐領津貼」遭檢舉　全案貪汙罪送辦　

謝忻私密照2820張全套外流！警找上攝影公司　追2.3G毛片真相

林秉樞涉冒充國安高層P圖洗錢案　高檢署駁回再議「不起訴確定」

台中惡火6死者身分全部確認　DNA檢驗完成將核發死亡證明

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

《二十五，二十一》金泰梨奪金遭疑「搶來的」　裁判飆金句：想看支持的選手獲勝，請去看電影

《Running Man》集體確診時「宋智孝不知道」　金鍾國靠運動「鼻塞好了」...嗅覺也沒了！

快訊／台中瓦斯小貨車對撞休旅車！車頭全毀4人受傷緊急送醫

快訊／五楊高架4車撞成一團　貨車22歲駕駛一度受困…2人送醫

17歲少年被電擊逼吞狗屎！創傷住進精神科　10收容人獄中集資送暖

國三連環車禍撞死25歲工程人員！特斯拉、寶馬男交保　現場慘況曝

他領1千萬準備洗錢！途中遭強盜集團「搶劫踹下車」…狼狽報案

私密照外流報案畫面曝！謝忻粉紅外套搭牛仔褲　心急求助派出所

快訊／北投分局所長「涉詐領津貼」遭檢舉　全案貪汙罪送辦　

謝忻私密照2820張全套外流！警找上攝影公司　追2.3G毛片真相

林秉樞涉冒充國安高層P圖洗錢案　高檢署駁回再議「不起訴確定」

台中惡火6死者身分全部確認　DNA檢驗完成將核發死亡證明

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉！網傻「差好多」　本人回應了

亞泥擬配3.4元現金股利　殖利率逾7%

絲竹樂傳奇！全國音樂賽苗栗3校奪特優　邁向「三級國樂之都」　　　

航海王長榮2月營收創歷史次高　法人看好新船下水挹注營運

換黑油店家灌超量700cc！新車噴濃煙、油流滿地　他崩潰：才騎300km

快訊／台中瓦斯小貨車對撞休旅車！車頭全毀4人受傷緊急送醫

拍照怎麼笑最好看？每天花2分鐘咬吸管　笑容馬上漂亮三倍

快訊／五楊高架4車撞成一團　貨車22歲駕駛一度受困…2人送醫

大馬女神爆染新冠肺炎...現況曝光！　密切接觸患者「4天後才確診」

一天尿尿20次！醫見詭異物「直頂她膀胱」　驚喊：有17公分

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

社會熱門新聞

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

網爆「台中6死縱火犯」殺女童臟器外露　檢方回應了

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

北捷車燈來自「淘寶」　包商詐223萬

台中6死惡火　女房東擁千萬房產愛囤物

特斯拉「自動駕駛」撞工程車！男工人放三角錐遭BMW撞飛亡

謝忻私密照2820張全套外流！警找上攝影公司

新店外送員迴轉撞直行騎士　2人命危送醫

快訊／北投分局所長「涉詐領津貼」　貪汙罪送辦

愛車救墜樓男被砸凹！還被開60元停車單　車主傻眼

惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

即／國道1號連環車禍　1車翻覆釀2傷

剛走出診所！洗腎女突昏倒　丈夫閃不過當場輾死她

快訊／台南後指部軍官涉弊！廉政署動員搜索

更多熱門

相關新聞

林秉樞涉冒充國安高層案　不起訴確定

林秉樞涉冒充國安高層案　不起訴確定

涉嫌毆打立委高嘉瑜成傷的男子林秉樞，1月因傷害等罪嫌遭起訴，當時還有國民黨籍議員告發林秉樞另外涉嫌冒充國安高層，P圖造假存款資料等，涉嫌違反《國安法》、《洗錢防制法》等罪，新北地檢署調查認為罪嫌不足，處分不起訴後，檢察官依職權送再議，高檢署今天調查終結，駁回再議，此部分宣告確定。

40歲竹科男想脫單被騙1100萬

40歲竹科男想脫單被騙1100萬

吳景欽／向心案凸顯的限制出境老問題

吳景欽／向心案凸顯的限制出境老問題

即／德安航空詐補助9.1億　美麗華黃春發遭起訴

即／德安航空詐補助9.1億　美麗華黃春發遭起訴

即／陸商向心夫妻滯台纏訟3年均無罪

即／陸商向心夫妻滯台纏訟3年均無罪

關鍵字：

洗錢強盜集團

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

朱芯儀證實「罹患乳癌」！4個月前照鏡發現胸部異樣

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

起底大S 20年前分手原因！

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

大S老公當年有多紅？「這1首歌」全台灣人都會唱

具俊曄分手23年變了！

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面