他領1千萬準備洗錢！途中遭強盜集團「搶劫踹下車」…狼狽報案

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名男子去年11月晚間7點多跑去向警方報案，聲稱在中原東街67號被5名不明人士持「鋁罐」攻擊，並搶走身上千萬現金。警方追查發現，涉案人等是一夥由四海幫、竹聯幫組成的「臨時強盜集團」，曾拐騙民眾價值上百萬元的珠寶。檢方8日依加重詐欺、加重強盜等罪起訴該集團共13人。

據了解，被搶的42歲蔡姓男子向警方聲稱，帶現金是要投資直播平台。不過，警方持續調查發現，蔡男是一名幣商，原來領出1千萬現金，是準備要去兌換成虛擬貨幣洗錢，怎料其他幣商得知其行動，跑去跟四海幫、竹聯幫等成員通風報信，所以兩幫派決定組成「臨時強盜集團」聯手搶錢。

▲中和街頭發生強盜事件。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

去年11月11日下午，集團得知蔡男已經拿到錢、準備駕駛白色BMW離去，先派5人在新莊復興路下手，但第一時間沒攔到蔡男，因此繼續開車尾隨。直到晚間6點多，集團跟到中和區中原二街與中原東街口，成員們一擁而上，先把其BMW車輪刺破，再拿刀強盜蔡男身上的背包。

蔡男被圍毆、噴辣椒水，但仍死命抓著藏有鉅款的背包。集團成員見狀，先扔鋁罐砸頭，再把蔡男強壓在地，成功奪走背包後準備閃人。當時蔡男雖奮力追上前，還撲進歹徒車內，但集團成員猛催油門，拖行蔡男10多公尺再將其踹下車，隨後開著白色雪鐵龍往淡水區逃逸，最後瓜分贓款。

當時行搶過程被目擊民眾用手機拍下；從畫面中可見，蔡男大叫救命，熱心民眾則在遠處喊話「我報警了！我報警了！」隨後把影像PO上爆料公社。

▲警方在現場蒐證，以釐清案情。（圖／記者陳雕文翻攝）

事實上，除了搶錢之外，該集團當中有3人先前得知有民眾急需用款、手上有一批珠寶求售兌現，還涉嫌謊稱有認識貴婦團，有門路可以出售，把民眾所有35件、價值約1百多萬元的珠寶騙入手中後賤賣，接著避不見面。

檢警調查，該集團一共13人，其中還有1名少年，目前已將參與詐欺案的3人依加重詐欺罪嫌起訴。至於參與搶案的13人則依加重強盜罪、違反組織犯罪條例起訴，少年部分則由少年法庭審理中。

▼蔡男被鋁罐攻擊，所幸僅頭部輕微破皮。（圖／記者陳雕文翻攝）